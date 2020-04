La giornata di Pasquetta quest'anno sarà piuttosto diversa dalle solite abitudini per molti italiani, costretti ancora in casa per via dell'emergenza sanitaria in corso.

Di seguito approfondiamo tutte le proposte televisive per chi sceglierà di trascorrere la serata davanti al piccolo schermo. Da segnalare Il commissario Montalbano su Rai 1, le inchieste di Report sulla terza rete e Quarta Repubblica con Nicola Porro su Rete 4. Ma, visto che non si può viaggiare, per chi intende farlo in maniera virtuale Nove propone in prima visione tv Tropical Islands - Le isole delle meraviglie, un viaggio tra le isole più belle del pianeta, con fari puntati su Madagascar, Borneo e Hawaii.

Come ovvio di questi tempi, i palinsesti televisivi possono cambiare fino all'ultimo, in caso di novità legate all'emergenza sanitaria in atto.

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano, Stasera tutto è possibile su Rai 2

Su Rai 1 dalle 21.25 spazio a Luca Zingaretti con la fiction Il Commissario Montalbano, che propone l'episodio Il gatto e il cardellino. Su Rai 2 dalle 21.20 spazio allo show con Stefano De Martino Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 dalle 21.20 è tempo di inchieste e attualità con la nuova puntata di Report.

Su Rai 4 dalle 21.20 c'è il telefilm Siren con l'episodio Mixed Signals. Su RaiMovie dalle 21.10 c'è il film L'ultima carovana. Su Rai 5 puntata speciale di In Scena, con il ritratto della Ferrara Ebraica. Su RaiPremium dalle 21.20 il film Un'estate a Parigi.

Il film 'Animali Fantastici e dove trovarli' su Canale 5

Su Canale 5 dalle ore 21:20 in onda il film Animali Fantastici e Dove Trovarli. Su Italia 1 alle 21.20 va in onda "In-Tolleranza Zero", lo show di Andrea Pucci.

Su Rete 4 dalle 20.30 spazio all'attualità e all'approfondimento politico con Quarta Repubblica di Nicola Porro. Su 20 alle 21.05 il film Hitman, L'assassino. Su Cine 34 pellicola storica con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto: dalle 21.10 ci sono Le Comiche. Su Iris dalle 21 c'è il film Il sesto senso. Su Italia 2 dalle 21 c'è il film Ninja Assassin. Su La5 dalle 21.10 per il ciclo Rosamunde Pilcher va in onda il film Vicini Inaspettati.

Su Top Crime dalle 21.10 c'è Csi New York, stagione 6, episodio 4, dal titolo Tracce genetiche. Su Mediaset Extra dalle 21.15 Non è la Rai, retrospettiva dedicata al programma cult della tv degli anni '90.

Film storico diretto da Bernardo Bertolucci su La7: dalle 21.15 va in onda L'ultimo imperatore. Su La7d dalle 21.30 serata con il telefilm Josephine Ange Gardien.

Su Tv8 serata con Alessandro Borghese ed il suo reality 4 ristoranti che in questa puntata fa tappa a Palermo. Su Nove, in prima visione tv, c'è il documentario Tropical Islands, Le Isole delle meraviglie. che propone un 'viaggio' tra alcune delle più particolari isole del mondo come Madagascar, Borneo e Hawaii; il tutto va in onda dalle 21.25.

Paramount alle 21.10 trasmette il film romantico Una folle passione. Su Cielo dalle 21.25 c'è il film The Words. Su Giallo alle 21.10 serata con L'Ispettore Barnaby.