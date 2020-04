Le vicende di Beautiful continuano a tenere alta l'attenzione dei telespettatori americani, a distanza di 30 anni dalla prima messa in onda in televisione. Le trame delle puntate, trasmesse a metà aprile negli Usa, rivelano che Bill Spencer si scaglierà come una furia contro Quinn Fuller, rea di aver mostrato a tutti il video del suo bacio con Brooke. Flo Fulton, invece, sarà sempre più certa che Sally Spectra stia mentendo sulla sua malattia solo per avvicinarsi a Wyatt.

Beautiful, anticipazioni: Bill e Quinn si scontrano

Le anticipazioni della soap opera americana, riguardanti le puntate trasmesse dal 13 al 17 aprile sulla Cbs, rivelano che Bill (Don Diamont) minaccerà Quinn (Rena Sofer) per aver mostrato il video del suo bacio con Brooke (Katherine Kelly Lang) in occasione della festa di riappacificazione con Ridge. Durante lo scontro, l'uomo inviterà la Fuller a stare lontana dalla sua famiglia, in particolare dalle sorelle Logan. Inoltre, chiederà alla donna di scusarsi con la fidanzata.

Peccato che la moglie di Eric (John McCook) si opporrà, tanto da confessare che Katie (Heather Tom) meriterebbe di conoscere la verità come il Forrester.

Brooke scopre che Ridge è con Shauna a Las Vegas

Nel frattempo, Shauna regalerà un'esperienza che mai dimenticherà a Ridge. Durante il soggiorno a Las Vegas, la coppia trascorrerà del tempo in un strip-club, dove avranno modo di avvicinarsi ulteriormente.

A tal proposito, il viaggio dello stilista e della Fulton a Sin City arriverà alle orecchie di Brooke, la quale non apparirà molto sorpresa di tale novità. La Logan deciderà di lasciare Los Angeles per riprendere il marito?

Flo sospetta che Sally stia fingendo la sua malattia

Stando agli spoiler di Beautiful, si evince che Flo (Katrina Bowden) chiederà a Wyatt di mandare Sally via da casa sua. Una richiesta che stupirà lo Spencer, visto che avevano concordato di far passare alla Spectra i suoi ultimi giorni felici.

In seguito, la Fulton deciderà di recarsi in ospedale per scoprire se la sua rivale stesse veramente mentendo sulla sua malattia. La donna, infatti, darà una sbirciatina alla cartella clinica di Sally (Courtney Hope) sul portatile della dottoressa Escobar.

Nel frattempo, la collaboratrice di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) rimarrà di sasso quando scoprirà che la figlia di Shauna ha intenzione di cacciarla fuori di casa. Nonostante tutto, la stilista deciderà di fingere di andare d'accordo con la rivale solo per restare accanto a Wyatt. In attesa di sapere come continuerà questa story-line, si precisa che questi appuntamenti saranno trasmessi tra otto mesi in Italia a causa della differenza di emissione con Canale 5.