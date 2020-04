Il ritorno in tv de "Le Iene Show" è fissato per stasera, martedì 21 aprile, su Italia 1, a partire dalle ore 21:20. I primi conduttori di questo nuovo inizio del programma saranno gli storici Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Il format torna in video dopo la pausa imposta, almeno in parte, per la positività al virus SARS-Cov 2 della "iena" Alessandro Politi. Lo stesso Politi ha raccontato questa esperienza in un'intervista pubblicata nel sito ufficiale della trasmissione.

Dal 21 aprile al via le nuove puntate de 'Le Iene Show'

Dopo un mese e mezzo gli uomini e le donne in nero de "Le Iene Show" tornano in tv su Italia 1 in una versione ampiamente rivisitata.

La linea editoriale della trasmissione, infatti, è stata decisamente rivoluzionata per adeguarsi alle necessità di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria delle ultime settimane. I telespettatori quindi si troveranno a guardare un programma ben diverso da quello al quale l'ideatore Davide Parenti li ha abituati.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera lo stesso Parenti ha rilasciato qualche anticipazione sullo svolgimento delle nuove puntate. Per fare alcuni esempi, gli inviati presenteranno i propri servizi dalle loro abitazioni e l'attualità sarà mischiata all'intrattenimento. Facendo alcune anticipazioni, in un interessante servizio Luigi Pelazza incontrerà il Presidente della Regione, Attilio Fontana, per chiedere lumi sull’ex ospedale civile di Legnano, mentre in un altro sarà trasmesso un divertente scherzo rifilato a Michelle Hunziker con la complicità della figlia Aurora.

Per il primo appuntamento dopo lo stop dello scorso 8 marzo, il timone è affidato a un tris maschile composto da Golia, Viviani e Roma; nella prima settimana, invece, a presentare il format sarà un trio femminile formato da Roberta Rei, Veronica Ruggeri e Nina Palmieri.

Una ripresa nell'inestinguibile ricordo di Nadia Toffa

Anche questa nuova serie di appuntamenti si svolgerà nel caro ricordo di Nadia Toffa, la presentatrice del programma scomparsa lo scorso 13 agosto, a soli 40 anni, per un brutto male.

La Toffa tra l'altro ha avuto la forza di condurre la trasmissione anche quando le cure erano arrivate al punto di prostrarla fisicamente e mentalmente e non ha mai mancato di offrire al pubblico i più radiosi dei suoi sorrisi. Anche quando l'avanzare della malattia non le ha permesso di presentarsi più in video, la coraggiosa Nadia ha sempre trovato il modo di tenersi in contatto con quel pubblico che l'ha seguita in tanti anni e che continuerà ad amarla per sempre.

A tale riguardo Parenti si è espresso con queste parole: “Con Nadia abbiamo condiviso passioni di vita dalla mattina alla sera, successi e frustrazioni.

Era favolosa, era parte di noi. Ci manca, Nadia ci manca“.