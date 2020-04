Una Vita nei prossimi episodi spagnoli vivrà un salto temporale che sposterà in avanti di dieci anni le vicende ambientate a Calle Acacias. In questo contesto ci saranno anche diversi personaggi nuovi tra cui la consorte di Samuel, Genoveva Salmeron. Le anticipazioni provenienti dal paese iberico, ci dicono che molto presto, il passato della donna tornerà a tormentarla e si manifesterà nelle vesti di Ariza, un uomo vicino al suo ex Cristobal, il quale giungerà nel quartiere per cercarla. Ben presto questo losco figuro diventerà il principale nemico di Samuel Alday.

Una vita, trame spagnole: Marlen si mette in contatto con Genoveva

Le anticipazioni spagnole di Una vita, rivelano che Genoveva sin dal suo arrivo ad Acacias insieme a Samuel starà molto attenta a non lasciare indizi su dove abitano e parleranno in maniera piuttosto ambigua di alcuni conti lasciati in sospeso dalla Salmeron, con ogni probabilità in Francia. La situazione finirà per complicarsi nel momento in cui, Marlen, una vecchia conoscente che le scriverà una lettera per chiederle dei soldi. Genoveva, nonostante la paura provata a causa di quella missiva, chiederà a Samuel di poter vendere alcuni oggetti preziosi per poter racimolare il denaro da dare a Marlen.

L'Alday le dirà di si, ma le raccomanderà di agire con discrezione. La Salmeron, però, non si preoccuperà affatto di non lasciare tracce e appena avrà raccolto il denaro, lo invierà a Marlen.

Anticipazioni spagnole Una vita: arriva Ariza e minaccia Samuel e Genoveva

L'imprudenza di Genoveva farà sì che ad Acacias arrivi Ariza, un faccendiere che conosce bene la Salmeron. L'uomo non appena metterà piede nel quartiere chiederà informazioni a Fabiana sulla signora Alday, ma sarà Servante a confermargli che la donna vive proprio ad Acacias.

Il nuovo arrivato ricevuto le informazioni di cui aveva bisogno, si recherà da Genoveva e le dirà che deve aiutarlo a fuggire da Cristobal Cabrera, il suo vecchio amante che è pronto a fare qualsiasi cosa pur di ritrovarla. Genoveva farà di tutto per tenere nascosto a Samuel l'arrivo di Ariza ad Acacias, ma poi si vedrà costretto a confessare di aver avuto una relazione con Cristobal che gestiva affari legati alla prostituzione.

Inoltre, la donna, dirà al marito di aver lasciato l'amante all'improvviso ed è per tale motivo che Ariza l'ha minacciata di rivelare al Cabrera dove abita.

Una vita, Spagna: Samuel e Genoveva costretti a cedere al ricatto di Ariza

Il nuovo arrivato Ariza per fuggire dalle grinfie di Cristobal vuole partire alla volta del Marocco ed aprire un'attività di estrazione del ferro. L'uomo per fare ciò, però, avrà bisogno di alcuni agganci al Governo altrimenti sarà il Rif a beneficiare dei territori in cui sorgono le miniere di ferro. A tal proposito, il brutto ceffo chiederà a Samuel di utilizzare le sue conoscenze per mettersi in contatto con il senatore Ojeda Tapia e gli prometta dei soldi affinché dia il suo benestare al progetto che ha in mente con tutte le alte sfere dello Stato.

L'Alday non potendo fare altrimenti conterà sull'aiuto dell'amico Liberto e sul ricordo del suo defunto padre Jaime per ottenere un incontro con il senatore. Samuel riuscirà nell'intento e Tapia inizialmente riluttante, accetterà di aiutare Ariza attratto dal guadagno facile. Tutto ciò, porterà a nuovi incredibili risvolti nelle trame delle vicende di Acacias che terranno i fedeli telespettatori con il fiato sospeso. Cosa accadrà di tanto sconvolgente? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni Una vita provenienti dalla Spagna su questa storyline tanto appassionante.