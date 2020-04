Giovedì 14 maggio, in America, andrà in onda l'attesissimo finale della terza stagione di Station 19. Il famoso spinoff di Grey's Anatomy terminerà l'edizione 2020 con il sedicesimo episodio che sarà teatro della spasmodica ricerca, da parte di Andy Herrera, di alcune informazioni che possano far luce sulla misteriosa morte della madre.

Station 19 trama 3x16: Robert Sullivan si sottopone ad un intervento alla gamba

Intitolata "Louder than a bomb" la 3x16 di Station 19 continuerà a fugare i dubbi della protagonista riguardo la sorte della madre.

Dopo la tragica morte di Pruitt Herrera, Andy farà infatti di tutto per scoprire la verità sulla donna che l'ha messa al mondo. Sempre più sospettosa circa il racconto del padre, la donna deciderà quindi di recarsi dalla zia per porle tutte le domande necessarie. Novità in vista anche per Robert Sullivan. Il capo battaglione, stando alle anticipazioni si sottoporrà finalmente al tanto agognato intervento per poter risolvere il suo dolore cronico alla gamba. Data la presenza, tra le guest star, di Caterina Scorsone si può ragionevolmente supporre che sarà Amelia Shepherd a condurre l'operazione.

Al momento, tuttavia, non è chiaro se il marito di Andy Herrera abbia confessato o meno le ripetute insubordinazioni di cui si è macchiato ai suoi superiori.

La squadra di Maya Bishop interviene per salvare un chirurgo del Pac North Hospital

In attesa di scoprire il futuro di Sullivan, l'ultima storyline che verrà affrontata nel finale di Station 19 vedrà l'intera caserma alle prese con una chiamata che metterà in pericolo l'intera squadra.

Il team capitanato da Maya Bishop dovrà infatti evacuare un medico rimasto misteriosamente intrappolato al Pac North Hospital. Sebbene non sia chiara l'identità del chirurgo in questione, dalla lista delle guest star è possibile trarre qualche importante informazione. All'episodio conclusivo della terza stagione parteciperanno, infatti, alcuni protagonisti di Grey's Anatomy. La puntata, inizialmente prevista come prima parte di un crossover con il medical drama, ospiterà Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey, Chandra Wilson nei panni di Miranda Bailey, Kim Raver nel ruolo di Teddy Altman e Stefania Spampinato nel ruolo di Carina DeLuca.

Sarà proprio una tra queste dottoresse la vittima coinvolta nell'ultimo intervento della stagione? Al momento l'unica cosa certa è che la trama del sedicesimo episodio di Station 19 è stata parzialmente cambiata dopo la chiusura anticipata di Grey's Anatomy. La seconda parte del crossover, data l'emergenza sanitaria, non potrà infatti andare in onda. Una situazione che ha costretto Krista Vernoff a rimandare i suoi piani quando le due produzioni Shondaland torneranno regolarmente in onda.