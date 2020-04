I fan di Uomini e Donne sono in trepida attesa di rivedere sugli schermi di Canale 5 il dating show di Maria De Filippi e che vedrà il programma in una veste tutta rivisitata, a causa dell'emergenza sanitaria. Da quanto si apprende infatti, dal prossimo 20 aprile, verranno trasmesse le puntate inedite già registrate prima della sospensione, per poi mettere in onda il format tutto nuovo, che vedrà protagoniste Giovanna Abate e Gemma Galgani, le quali daranno vita ad un corteggiamento verbale con i loro pretendenti, nel rispetto delle misure restrittive imposte dall'emergenza sanitaria tutt'ora in corso.

Uomini e Donne torna in tv il prossimo 20 aprile

Nei giorni scorsi, su Wytty tv, era stato annunciato che Uomini e donne sarebbero ripreso con un format rivisitato e riadattato, nel rispetto delle misure di sicurezza legate all'epidemia. Da quanto si apprende, Giovanna Abate e Gemma Galgani avranno la possibilità di continuare a conoscere i loro corteggiatori tramite un corteggiamento verbale e che, presumibilmente, vedrà le due dame alle prese con messaggi testuali o videochiamate. Dal prossimo 20 aprile quindi, Uomini e Donne tornerà a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5, con la messa in onda delle puntate inedite già registrate prima dello scoppio dell'emergenza.

In particolare verranno trasmesse le registrazioni dello scorso 8 marzo per quanto riguarda il Trono Over, mentre per il filone dei giovani, quanto registrato il 13 e il 20 febbraio scorso.

Giovanna Abate pronta a tornare a Uomini e Donne: 'Sono agitatissima'

Su Instagram, Giovanna Abate ha confermato quanto riportato su Wytty tv e si è detta 'agitatissima' per questa nuova avventura, che la vedrà protagonista insieme alla dama storica del Trono Over Gemma Galgani.

La Abate ha inoltre dichiarato di essere molto emozionata e un po' preoccupata per il fatto di non sapere cosa la aspetta. Giovanna, come noto, era rimasta con soli due corteggiatori, Alessandro e Sammy e, proprio quest'ultimo, sui social, sembra aver voluto mandare una frecciatina proprio alla tronista: 'Non si può costruire nulla di solido su una grande bugia, meglio dire la verità', parole che fanno supporre che tra i due sia accaduto qualcosa.

Gemma Galgani torna protagonista a Uomini e Donne dal prossimo 20 aprile

Per quanto riguarda il Trono Over di Uomini e Donne, le cose non dovrebbero essere molto diverse da quanto già avvenuto nell'ultima registrazione andata in onda lo scorso marzo e dove molti corteggiatori erano in collegamento video. Un corteggiamento 2.0 tramite telefono, un metodo molto in voga tra i giovani e che, in questa riedizione di Uomini e Donne, vedrà anche Gemma Galgani adattarsi alla situazione, nella speranza di trovare finalmente l'amore.