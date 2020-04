Il Trono Over di Uomini e donne è stato colpito da un grave lutto, si è spenta la mamma di Salvio Calabretta. La donna si trovava in una RSA e, dopo aver contratto l'infezione da Coronavirus, non è riuscita a vincere la sua battaglia. Oggi a ricordare la donna ci ha pensato la compagna dell'ex cavaliere Luisa Monti attraverso un post pubblicato su Instagram.

Salvio e Luisa hanno subito conquistato i telespettatori del dating-show condotto da Maria De Filippi. La Dama, fin da subito, aveva notato il cavaliere e gli aveva chiesto di lasciare il programma insieme.

Sebbene in un primo momento il Calabretta fosse titubante, ha poi dato ascolto al suo cuore. Da quel momento, i due non si sono più lasciati ed oggi si trovano a condividere insieme un grande dolore.

Luisa ricorda su IG la suocera

Luisa Monti, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto della suocera. Nella didascalia, l'ex dama di Uomini e Donne non ha nascosto il dolore, ma al contempo stesso ha tirato fuori tutta la sua rabbia per come sono andate le cose. Luisa ha esordito: "Il maledetto mostro ha portato via anche te in una di quelle maledette RSA, dove avrebbero dovuto preservarvi e tenervi in un'ampolla".

Nel lungo saluto alla mamma del suo compagno, la Monti si è detta molto delusa per non essere riuscita a dare l'ultimo saluto alla donna: "Rabbia, tanta rabbia". La compagna di Salvio Calabretta ha voluto ricordare il primo incontro con la suocera. Luisa fin da subito aveva compreso la bontà e solarità della donna.: "Non si poteva non amarti".

Il dramma delle persone decedute di Coronavirus

Luisa Monti, dopo aver dedicato una buona parte del suo post alla prematura scomparsa della suocera, ha fatto una riflessione sulle persone che scompaiono dopo aver contratto il Covid-19.

L'ex Dama del dating-show di Canale 5 ha infatti affermato che le persone se ne vanno senza una carezza, senza ricevere l'ultimo bacio e senza che nessuno gli stringa la mano.

Rivolgendosi alla mamma di Salvio Calabretta, Luisa ha dichiarato: "Ci piace pensare che ancora ci ascolti e ci sorridi". Luisa ha descritto la donna come un angelo tra gli angeli: "Le mamme sono eterne". Prima di concludere il suo lungo post di dolore ha rivolto un pensiero anche alla sua mamma scomparsa tempo addietro: "Abbraccia la mia".

Infine, Luisa Monti ha precisato, che la signora Silla rimanga sempra nei cuori di tutti coloro che l'hanno conosciuta in vita. Al momento del decesso non è chiaro se la donna avesse o meno delle patologie pregresse.

In risposta al grido di dolore di luisa Monti sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da parte di tantissime persone del mondo dello spettacolo e non.