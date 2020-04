Le trame di Un posto al sole degli episodi in onda dal 13 al 17 aprile rivelano che Greta, convinta di poter recuperare il suo matrimonio, deciderà di rifiutare l'accordo proposto da Roberto. Intanto, Serena a causa delle gemelle non riuscirà ad incontrare Filippo, mentre Franco ed Angela litigheranno a causa di Vintariello. Infine, Michele nel tentativo di difendere Gianluca finirà per essere coinvolto in un incidente.

Un posto al sole: Greta rifiuta l'accordo

Le trame di Un posto al sole dal 13 al 17 aprile, rivelano che Greta farà di tutto per riconquistare suo marito Roberto, ma lui la terrà a distanza e le proporrà un accordo che dal punto di vista economico, è molto vantaggioso ma moralmente è distruttivo.

Nel frattempo, Angela cercherà di parlare con Franco di Nunzio, ma farà fatica a trovare il momento adatto, mentre Renato sarà molto deluso dai suoi figli che hanno dimenticato la Festa del Papà. Poco dopo, Guido non saprà cosa fare per liberarsi dell'ingombrante Isabella, ma poi Andrea interverrà in suo aiuto suggerendogli una possibile soluzione. Intanto, Greta nella speranza di recuperare il rapporto coniugale con Ferri, rifiuterà il suo accordo. Lui, intanto, riceverà un aiuto del tutto inaspettato da Marina Giordano.

Più tardi, Serena sarà vittima del destino e della poca disciplina delle sorelle. A causa di queste due contingenze, la ragazza sembrerà costretta a rinunciare al suo sogno di incontrare nuovamente Filippo. Nel frattempo, il piano che Andrea aveva suggerito a Guido per liberarsi di Isabella non andrà a buon fine.

Un posto al sole, Angela e Franco litigano furiosamente

Gli spoiler di 'Un posto al sole' in onda dal 13 al 17 aprile, ci dicono che Katia sarà indignata a causa del rilievo mediatico e pubblico che è stato dato a Vintariello.

Nel frattempo, Angela e Franco avranno un litigio molto forte, mentre lo stesso Vintariello inizierà a pagare le conseguenze delle sue azioni. Più tardi, Roberto deciderà di agire contro Greta proprio nell'istante in cui la donna inizierà ad essere ottimista circa il loro futuro insieme. Nel frattempo, Rossella prenderà una decisione importante al fine di scrollarsi di dosso l'etichetta di ragazza secchiona.

Un posto al sole: Michele coinvolto in uno spiacevole incidente

Nei prossimi episodi di Un posto al sole vedremo Michele andare in cerca di Rossella in discoteca. Tuttavia, l'uomo per difendere Gianluca, si ritroverà coinvolto in uno spiacevole incidente. Nel frattempo, Andrea cercherà in tutti i modi di riconquistare Arianna, la quale però lo allontanerà con decisione. Poco dopo, Franco temendo che la presenza di Vintariello nella vita di Giulia possa metterla in serio e costante pericolo, proverà ad avvertirla. La donna, però, non vorrà sentire ragione e sarà determinata ad andare avanti per la propria strada.

Intanto, Guido proverà a scuotere Andrea, il quale è sconfortato dal rifiuto di Arianna, proprio nel momento in cui la giovane è sul punto di partire. Infine, Filippo scoprirà che suo padre Roberto ha intenzione di chiudere per sempre la Starbox.