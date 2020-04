Il Paradiso delle Signore 4 è all'inizio dell'ultima settimana prima dello stop. Nella puntata che sarà trasmessa lunedì 20 aprile, tra Vittorio e Marta ci sarà un po' di nostalgia e il dottor Conti parlerà a sua moglie di alcune vicende della sua famiglia ai tempi della guerra. Più tardi, la donna deciderà di andare a stare per un po' a villa Guarnieri a causa delle incomprensioni con il marito. Per la ricorrenza del 25 aprile, Armando darà il suo contributo come membro dell'Anpi. Intanto Roberta sarà in crisi anche per lo studio e Marcello starà vicino alla ragazza, confessandole i suoi sentimenti.

Umberto ascolterà Riccardo e gli darà dei consigli in merito alla sua complicata situazione con Ludovica.

Per le anticipazioni del 20 aprile, Armando aiuterà Vittorio al Paradiso

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì 20 aprile, raccontano che a casa Conti la situazione non sarà delle migliori. Per stemperare la tensione tra i coniugi, Vittorio racconterà a Marta alcune vicende che hanno coinvolto la sua famiglia in tempo di guerra. Purtroppo, però, questa volta l'ottimismo di Conti non basterà e a causa delle incomprensioni con sua moglie, la Guarnieri deciderà di trasferirsi alla villa da suo padre che la accoglierà standole vicino.

Intanto, Roberta vivrà un momento di crisi che si ripercuoterà anche sullo studio.

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, lunedì Marta si trasferirà alla villa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 rivelano che, nella puntata che andrà in onda lunedì, Marcello offrirà il suo appoggio a Roberta. La ragazza sarà triste per aver deluso una sua docente all'esame e Barbieri la consolerà, approfittando del momento per confessarle i suoi reali sentimenti riguardo al bacio che c'è stato tra loro.

Nel frattempo, al Paradiso, Vittorio conterà sull'aiuto di Armando per commemorare la giornata del 25 aprile. Il capomagazziniere, infatti, in quanto membro dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, si rivelerà la persona più indicata per l'occasione. A villa Guarnieri, intanto, Umberto ritroverà il suo ruolo di padre e si mostrerà molto comprensivo nei confronti dei suoi figli che stanno attraversando un periodo difficile.

Il commendatore ascolterà lo sfogo di Riccardo e lo aiuterà a fare chiarezza sulla sua complicata vicenda, spingendolo verso una decisione. Il rampollo farà una scelta che si dimostrerà fondamentale per il futuro di Ludovica e del bambino che sta aspettando.

Il Paradiso delle Signore 4, dopo questa settimana, si fermerà a causa dell'emergenza sanitaria che non ha permesso al set di proseguire con le riprese delle ultime puntate della stagione.