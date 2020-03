Secondo le ultime anticipazioni, nelle puntate della soap opera spagnola Una vita, che andranno in onda su Canale 5 da domenica 29 marzo a venerdì 3 aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Lucia Alvarado e l'ex parroco Telmo Martinez avranno un rapporto intimo per prima volta, mente ci sarà Celia che sarà sempre più ossessionata dalla piccola Milagros.

Nel corso delle puntate della prossima settimana, una foto di Telmo e Lucia che si baciano, finirà sul giornale e creerà grande scandalo nel paesino spagnolo di Acacias 38.

Intanto, padre Bartolomè rivelerà all'ex sacerdote che l'unico modo per evitare che Espineira si impossessi dell'eredità dei Marchesi di Valmez, sarà quello di donare tutti i soldi ad un'associazione benefica.

Lucia organizzerà da sola la sua festa di compleanno

La Alvarado sarà sempre più stressata per le chiacchiere che si saranno venute a creare in paese, per il bacio tra lei e il Martinez, ma non potrà contare sull'aiuto di sua cugina Celia, che sarà sempre più ossessionata dalla piccola Milagros.

Proprio per questo motivo, la ragazza si ritroverà a compiere una scelta, senza l'aiuto di sua cugina, se invitare o meno un giornalista alla sua festa di compleanno.

Intanto, si avvicinerà sempre di più il giorno del 23esimo compleanno della ragazza che potrà così finalmente accedere alla sua eredità. Felipe noterà che sua moglie non sarà per niente interessata alla cosa e così, gli dirà di ritornare a pensare alla sua famiglia, piuttosto che pensare tutto il tempo alla neonata.

Successivamente, si arriverà alla festa che procederà nel migliore dei modi, però Celia abbandonerà tutti gli invitati e il gesto farà arrabbiare suo marito. Dopo i festeggiamenti, Lucia e Telmo resteranno da soli e faranno l'amore per la prima volta.

Samuel si rifiuterà di commettere un delitto per conto di Batan

Intanto, Flora verrà rapita dallo strozzino Andres che chiederà a Inigo una grande somma di denaro per liberare la giovane.

Inoltre, quest'ultimo con questi soldi potrà ripagare il debito contratto con lui qualche settimana prima. Nonostante ciò, il Barbosa non riuscirà a chiedere aiuto a Rosina, anche se sarà consapevole che tutto ciò metterà in pericolo sua sorella. Poco dopo, la donna riuscirà a capire che Leonor e Libero staranno nascondendo qualcosa che riguarderà Inigo e quindi deciderà di metterli alle strette. I due alla fine confesseranno quanto accaduto a Flora e gli diranno che potrà essere liberata, solo nel caso in cui Inigo trovi la somma di denaro.

Infine, Samuel dirà a Batan che non commetterà nessun omicidio per conto suo perché vorrà riprendere in mano la sua vita.

In particolare, l'Alday non vorrà più subire questi ricatti e deciderà di agire.