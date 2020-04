Le anticipazioni della famosa soap opera spagnola Una vita, riservano diverse curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 aprile, Calle Acacias verrà sconvolta da un terribile lutto: la morte improvvisa di Batan. In seguito la polizia troverà una particolare lettera scritta dall'uomo prima di morire. Poi Ramon vorrà superare la morte di Trini e allo stesso tempo sentirà di allontanarsi da Celia, così penserà di trasferirsi a Parigi insieme a sua figlia Milagros.

Di seguito approfondiamo i dettagli degli spoiler di Una Vita.

Una Vita: Ramon turbato con Celia

Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 13 al 17 aprile, tutti gli abitanti di Calle Acacias saranno notevolmente angosciati per l'improvvisa e terribile scomparsa di Batan. La polizia ritroverà una presunta missiva di addio scritta da Batan, nella quale l'uomo colpevolizzerà Telmo per averlo ricattato per diversi mesi e in seguito averlo costretto a togliersi la vita. Successivamente Ramon avrà una brutta discussione con Celia, poiché sarà assai turbato e disturbato dal troppo attaccamento mostrato dalla donna nei confronti di Milagros.

Più tardi Ramon, grazie ad alcune parole pronunciate da Celia, riuscirà a ricostruire i fatti avvenuti prima della morte di Trini e giungerà ad una strana conclusione.

Jacinto e Marcelina tornano a Calle Acacias

Padre Bartolomé nasconderà una cosa all'interno di un cassetto presso l'abitazione di Telmo. Nel frattempo la polizia inizierà a sospettare che l'ex parroco nasconda qualcosa. In seguito Tito e Inigo si confronteranno riguardo ad un piano per vincere un combattimento, al fine di farla pagare una volta per tutte all'usuraio Andreas per il male che ha fatto, soprattutto a Flora.

Jacinto e Marcelina torneranno a Calle Acacias dopo molto tempo, poi la coppia annuncerà alla loro famiglia e agli amici che molto presto convoleranno a nozze. Successivamente Ramon penserà di trasferirsi per un certo periodo a Parigi insieme a Milagros, così da allontanare Celia e dimenticarsi della brutta vicenda accaduta a Trini, ma l'uomo non saprà come fare.

Tito e Inigo si vendicano di Andreas

Tito e Inigo vorranno vendicarsi dell'usuraio Andreas il prima possibile, poiché l'uomo è colpevole del rapimento di Flora e durante lo stesso ha costretto Inigo ad ipotecare La Deliciosa per liberare sua sorella. Così i due uomini eseguiranno il loro progetto di vendetta, il quale andrà a gonfie vele. Per tale ragione Flora, Inigo, Leonor e Tito, con l'aiuto di Rosina e Liberto dovranno fuggire immediatamente da Calle Acacias per recarsi in Portogallo.