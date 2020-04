Momenti difficili in arrivo per uno storico protagonista della soap opera Una vita. Le trame degli appuntamenti da poco andate in onda in Spagna (e quindi in programma tra qualche settimana anche in Italia), raccontano che Felipe Alvarez Hermoso rischierà la vita. L’avvocato verrà travolto da un auto nella strada principale di Acacias 38, e la sua compagna Genoveva Salmeron sarà convinta che nell’incidente ci sia lo zampino di Ursula Dicenta.

Una Vita, spoiler: Genoveva rivela a Felipe di aspettare un figlio da lui

Nelle puntate già trasmesse in Spagna, dove i capitoli sono più avanti rispetto a quelli in onda in Italia, emergerà la verità sulla morte di Celia.

Tutto avrà inizio quando Ramon - dopo aver trascorso ben dieci anni dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver ucciso la Alvarez Hermoso - riuscirà ad ottenere l’indulto. Stanco di rimanere in silenzio, il Palacios confesserà all’avvocato che sua moglie Trini perse la vita per mano della sua consorte.

Le anticipazioni iberiche rivelano che a dare una svolta nella vita di Felipe ci penserà Genoveva, che dopo essere rimasta vedova farà di tutto per averlo al suo fianco. Purtroppo quest’ultima peggiorerà la situazione ulteriormente, dato che impedirà all’Alvarez Hermoso di viversi la relazione intrapresa con la sua domestica Marcia. La Salmeron dimostrerà di essere la nuova darklady di Acacias 38 a tutti gli effetti, quando non consentirà all’avvocato di stare al fianco della donna che ama, facendogli sapere di aspettare un figlio da lui.

Il decesso del dottor Maduro, l’Alvarez Hermoso gravemente ferito

Il padre adottivo di Tano quindi, pur essendo innamorato alla follia della brasiliana, si vedrà costretto a scegliere Genoveva. Inoltre Felipe avrà un’importante questione da sbrigare, visto che dovrà presentarsi al tribunale per rilasciare una testimonianza contro Andrade. Genoveva - pur avendo ottenuto ciò che voleva - si arrabbierà spesso con il suo futuro marito, per non essersi ancora dimenticato di Marcia.

Successivamente i cittadini apprenderanno del decesso del dottor Maduro, e l’Alvarez Hermoso crederà che l’uomo sia morto a causa di Ursula.

Inoltre un terribile avvenimento coinvolgerà Felipe mentre sta per presentarsi al processo: l’avvocato verrà investito da un'automobile e verserà in un gravi condizioni. Dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale, il vedovo di Celia lotterà tra la vita e la morte.

La Salmeron contro Ursula, Santiago viene arrestato

A questo punto tutti i paesani si metteranno a pregare per l’Alvarez Hermoso, mentre il commissario Mendez sarà convinto che non si sia trattato di un incidente casuale.

Intanto Casilda e Fabiana metteranno al corrente Marcia di ciò che è accaduto, invitandola però a non andare a trovarlo per nessun motivo.

Nel contempo la Salmeron si scaglierà contro Ursula, accusandola di aver attentato alla vita di Felipe. Per fortuna quest’ultimo, oltre a riprendere conoscenza, riuscirà a ricordarsi che colui che guidava la macchina che l’ha travolto somigliava a Santiago, il marito di Marcia. Il commissario Aurelio Mendez, dopo aver ascoltato la versione dell’Alvarez Hermoso, non perderà tempo per recarsi dal consorte della brasiliana per arrestarlo.

Proprio quando Santiago verrà condotto alla stazione di polizia per essere sottoposto ad un interrogatorio, Marcia fornirà un alibi al marito.

Infine quest’ultima - non appena saprà che Felipe è tornato a casa - lo raggiungerà, ma subito dopo farà anche una visita in prigione al consorte per non destare alcun sospetto.