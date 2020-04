Il Paradiso delle Signore 4 è giunto al termine di una settimana molto emozionante per i personaggi del grande magazzino di Milano. Nella puntata che sarà trasmessa venerdì, 10 aprile, Adelaide andrà a salutare Umberto prima di partire per la luna di miele. Intanto Roberta si sentirà impotente nei confronti di Federico che si troverà in Svizzera per l'operazione, mentre Cosimo organizzerà una cena con i suoi amici. In questa occasione, Ludovica rivelerà a Riccardo una verità che sconvolgerà la sua vita.

Infine, Vittorio scoprirà che Laura ha mentito sul luogo di produzione delle uova e si arrabbierà.

Per le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Federico sarà freddo con Roberta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì, 10 aprile, raccontano che Adelaide sarà in partenza per il viaggio di nozze con Achille Ravasi. Nonostante questo, Umberto non si presenterà per salutare la cognata, così lei deciderà di raggiungerlo prima di partire. La decisione di sposarsi non farà dimenticare alla Contessa l'importante legame con Guarnieri e per questo la donna non si rassegnerà al fatto che tutto il passato possa essere ignorato o dimenticato.

Nel frattempo, Federico sarà in Svizzera e continuerà ad avere un atteggiamento freddo e distaccato nei confronti di Roberta che soffrirà molto perché si sentirà impossibilitata nell'aiutare il ragazzo.

Secondo le anticipazioni, nella puntata di venerdì 10 aprile, Marta penserà alle bugie dette al marito

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 10 aprile rivelano che, nella puntata di venerdì, Vittorio verrà a sapere che Laura ha lavorato alle uova di cioccolato presso la casa degli Amato.

Quando Conti scoprirà che la ragazza gli ha mentito si arrabbierà molto con lei, ma quando verrà a conoscenza del passato della nuova Venere deciderà di perdonarla. Marta sarà presente quando tutto questo avverrà e la donna penserà inevitabilmente alla sua menzogna nei confronti del marito che dimostrerà chiaramente di odiare le bugie. Vittorio, infatti, continuerà ad ignorare che la Guarnieri sta assumendo delle medicine per tentare di risolvere il suo problema di infertilità.

Più tardi, Cosimo organizzerà una cena con i suoi amici di sempre. L'imprenditore inviterà Riccardo per salutare Ludovica e in questa occasione la Brancia rivelerà una sconvolgente verità, dando una piega del tutto inaspettata a quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla serata in compagnia.

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 4 è per tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:40 su Rai 1. Inoltre su Raiplay è possibile guardare gratuitamente tutti gli episodi della soap andati in onda fino a questo momento.