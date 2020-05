Entusiasmanti puntate di Una Vita attendono i telespettatori nel corso della prossima settimana, dove Telmo cercherà di indagare sulla paternità del figlio di Lucia. L'ex sacerdote infatti, si sarà convinto si essere il padre del bambino e, per tale motivo, affronterà la Alvarado la quale, mentendo, gli dirà che Mateo è figlio del marito Eduardo. Tesi supportata anche da Ursula la quale cercherà, per il bene di tutti, di far lasciare il quartiere al Martinez. L'Istitutrice verrà poi a scoprire che proprio Telmo è il vero padre del piccolo Mateo. Intanto Ramon stringerà amicizia con Carmen.

Anticipazioni Una vita al 22 maggio: Lucia chiede a Telmo di lasciarla in pace

Bellita ingaggerà una sorta di sciamano per scacciare il fantasma di Celia da casa mentre Telmo continuerà a indagare per scoprire i veri motivi che spingono Lucia a stare con Eduardo. Il Martinez, come molti altri, si è reso conto che la donna è vittima di un matrimonio infelice e vorrà capire le ragioni per cui continua a vivere sotto lo stesso tetto del Torralba. Proprio quest'ultimo sorprenderà i due ex fidanzati a parlare e reagirà molto male. Lucia chiederà al Martinez di lasciarla in pace e di andarsene per sempre da Acacias. Per Felipe invece, sembrerà non esserci pace e continuerà a condurre Una vita dissoluta.

Una vita, Lucia mente a Telmo dicendogli di non essere il padre di Mateo

La figlia di Bellita intanto, verrà sorpresa da Arantxa mentre sta uscendo di casa a tarda sera. La ragazza per giustificarsi, inventerà un fantomatico fidanzato basco. Nonostante Lucia cerchi disperatamente di allontanare Telmo da lei, quest'ultimo continuerà ad indagare per scoprire la vera paternità del piccolo Mateo.

Come noto, l'ex sacerdote, dopo aver saputo l'età del figlio di Lucia, avrà il sospetto di esserne il padre. Sarà per tale ragione che l'uomo si recherà dalla Alvarado per avere delle spiegazioni. Dagli spoiler, si verrà a sapere che Lucia mentirà al suo ex, dicendogli di non essere lui il padre del bambino.

A supportare la donna, vi sarà Ursula, la quale racconterà al Martinez che Mateo è nato settimino ed è figlio di Eduardo Torralba, l'attuale marito di Lucia.

Spoiler Una vita: la Alvarado confessa a Ursula che Mateo è figlio di Telmo

Dalle anticipazioni sulle puntate in onda dal 17 al 22 maggio, si viene a sapere che Lucia confesserà a Ursula che Mateo è figlio di Telmo. Genoveva invece, dopo essere riuscita a conquistare faticosamente la fiducia di Rosina e Susana commetterà un nuovo errore. La donna infatti, dimenticherà di chiudere la finestra che dà su calle Acacias, permettendo così ai vicini di vederla amoreggiare con il marito Samuel. Per Lucia invece, le cose continueranno a peggiorare visto che Eduardo la minaccerà arrivando a intimarle di non vedere più Telmo.

Ramon e Carmen nel frattempo, cominceranno a stringere amicizia e la domestica accetterà di informare il Palacios circa la situazione di Felipe. Ursula, venuta a sapere la verità sulla paternità di Mateo e nel tentativo di aiutare la Alvarado, affronterà Telmo, spingendolo a lasciare Acacias e, per tale motivo, gli consegnerà dei biglietti per l'isola di la Palma.