Barbara d’Urso aveva preparato tutto nei minimi dettagli per il grande giorno di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il primo incontro tre mesi dopo la ‘separazione’ forzata per l’esclusione dell’ex di Francesco Sarcina dal Grande Fratello Vip era programmato davanti alle telecamere di Live Non è la d’Urso. Il lockdown e le misure restrittive avevano prolungato l'attesa per la coppia che aveva fatto sognare i fan del reality show. Nel corso di una puntata di Pomeriggio 5 il ventottenne romano aveva riferito di aver raggiunto la Sicilia e che al termine della quarantena avrebbe incontrato l’influencer.

La dead line era stata fissata per domenica 24 maggio con la conduttrice televisiva che aveva anticipato che l’atteso momento sarebbe stato trasmesso in diretta tv. Ieri sera, al momento del dunque, la d’Urso ha scoperto che gli ex gieffini si erano incontrati il giorno prima per un servizio fotografico: “Sono dalla parte del vostro amore ma per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata” - ha ribattuto la presentatrice che ha aggiunto che non aveva nessuna intenzione di prendere in giro di telespettatori.

La nostra @carmelitadurso riceve notizie un po' strane e ci tiene a indagare... #noneladurso pic.twitter.com/AXcSc8zhdP — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 24, 2020

Gli scatti in love concessi ad un settimanale hanno fatto perdere le staffe a Barbara d’Urso. Quest’ultima ha raccontato di aver saputo prima della messa in onda della trasmissione del servizio fotografico e che faticava a credere all’indiscrezione che le era stata segnalata. Per tale motivo la conduttrice ha chiesto in più di una circostanza ai due ospiti, in collegamento dalla spiaggia di Porto Empedocle, da quanto tempo non si vedessero: “Sono tre mesi che aspettiamo questo momento, non ci vediamo dal 24 febbraio”.

A questo punto la d’Urso ha gelato la Incorvaia e Ciavarro e gli ha chiesto se avevano realizzato 24 ore prima un servizio fotografico per una rivista di Gossip. “Lui ha fatto 14 giorni di quarantena che sono sembrati interminabili. Subito dopo ha fatto il tampone, che è risultato negativo, ed alla fine abbiamo ceduto e fatto le foto.

Ragazzi, siamo due giovani amanti” - ha sottolineato Clizia.

CHOC: Clizia e Paolo si sono già incontrati! Noi di Live #noneladurso non ne sapevamo niente... 🤭 pic.twitter.com/6lXon5mQKJ — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 24, 2020

Visibilmente imbarazzati i ‘ciavarrini’ non hanno potuto far altro che confermare quanto era stato segnalato in precedenza a Barbara d’Urso. Quest’ultima non ha gradito il comportamento di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: “Io non voglio prendere in giro i telespettatori con una sceneggiata” - ha affermato la conduttrice di Live Non è la d’Urso. “Perché mi hai detto che erano tre mesi che non vi incontravate quando in realtà vi siete visti ieri?

Ci sono rimasta male” - ha aggiunto la conduttrice televisiva che non ha nascosto il proprio fastidio.

L’infliuencer siciliana ha ribattuto affermando che non volevano fare nessuna messa in scena. “Ieri abbiamo trasgredito ma davvero non ci vedevamo da tre mesi. Non volevamo prendere in giro nessuno” - ha chiosato la trentanovenne che ha ringraziato la presentatrice per aver fatto da ‘cupido’. Pur visibilmente contrariata la d’Urso ha invitato gli ex gieffini ad incontrarsi in spiaggia su un letto di petali di rose indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale.