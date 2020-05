Sta per terminare la lunga attesa di Paolo Ciavarro. Il ventottenne ha raggiunto la Sicilia e nei prossimi giorni incontrerà, dopo quasi tre mesi, Clizia Incorvaia. La loro love story ha appassionato i fan del GF Vip ed animato i dibattiti social sul Gossip di queste ultime settimane. Un feeling cresciuto settimana dopo settimana tra sguardi complici, lunghe conversazioni in giardino e baci appassionati sotto le coperte. A rompere l'incantesimo è arrivata la squalifica dell'ex di Francesco Sarcina nel corso della puntata del 24 febbraio del reality show di Canale 5.

Da quel momento è iniziata la lunga attesa del figlio di Eleonora Giorgi che ha chiuso al secondo posto il suo percorso nella casa più spiata dagli italiani.

Per la coppia non c'è stata la possibilità di ricongiungersi neanche al termine del programma per via delle restrizioni determinate dall'emergenza sanitaria. Nel corso della puntata di ieri, 14 maggio, di Pomeriggio 5 Ciavarro ha riferito di aver raggiunto la Sicilia e che potrà incontrare Clizia dopo aver completato la quarantena: "Finisce domenica 24 maggio, non vedo l'ora di rivederla" - ha sottolineato l'ex calciatore. Incontro che potrebbe essere documentato in diretta dalle telecamere di Live Non è la d'Urso.

Paolo Ciavarro ha raggiunto la Sicilia: 'Al termine della quarantena sarò da Clizia'

Paolo Ciavarro è stato tra gli ospiti della puntata del 14 maggio di Pomeriggio 5. L'ex gieffino è intervenuto in collegamento esterno ed ha spiegato di trovarsi in Sicilia: "Non sono ancora da Clizia" - ha subito precisato il ventottenne che ha aggiunto che dovrà attendere ancora alcuni giorni prima di poter riabbracciare la Incorvaia.

"Questi giorni di distanza ci hanno ulteriormente avvicinato" - ha aggiunto Ciavarro che ha ammesso che non ce la fa più e che non vede l'ora di ricongiungersi con la fidanzata. "Ho una gran voglia di viverla, ma devo aspettare che finisca la quarantena". Fissata la dead line al 24 maggio quando il figlio di Eleonora Giorgi potrà raggiungere Porto Empedocle (in provincia di Agrigento) dove l'influencer sta trascorrendo queste delicati giorni di emergenza sanitaria.

L'incontro tra Paolo e Clizia potrebbe essere trasmesso in diretta da Live Non è la d'Urso

In queste settimane la coppia ha raccontato di aver cercato di superare la tristezza per la lontananza con lunghe videochiamate. "Ci hanno permesso di conoscerci meglio" - ha riferito Paolo Ciavarro che ha sottolineato, nel corso dell'intervento di ieri a Pomeriggio 5, che sono trascorsi 110 giorni, tra GF Vip e lockdown, da quando si è separato da Clizia.

Non solo consensi per la coppia che ha infiammato il GF Vip 4. In molti hanno espresso dubbi sul futuro sentimentale dei due ex gieffini. Tra questi Costantino della Gherardesca che, senza fare giri di parole, ha manifestato le sue perplessità nel corso di una puntata di Live Non è la d'Urso alla presenza dei diretti interessati che ora potrebbero riabbracciarsi proprio durante il talk show di Canale 5, visto che la quarantena di Ciavarro terminerà il 24 maggio. Un incontro in diretta tv che sta già stuzzicando la fantasia dei 'ciavarrini'.