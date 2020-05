Nuove ed appassionanti puntate di Una vita attendono i telespettatori nella settimana che va dal 4 all'8 maggio. Su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10, i fan vedranno come il ritorno di Telmo ad Acacias avrà portato scompiglio soprattutto in Lucia. Quest'ultima, verrà a sapere che il suo ex è estraneo al furto dell'eredità dei Marchesi di Valmez, mentre il Martinez se la prenderà con Ursula per non avergli rivelato che la Alvarado nel frattempo, si è sposata ed è diventata madre del piccolo Mateo.

Continueranno intanto, gli attriti tra Felipe e la famiglia Palacios.

Spoiler Una vita: Telmo viene a sapere che Lucia si è sposata ed è diventata madre

A distanza di dieci anni dalla morte di Celia e dall'accusa di furto, Telmo avrà fatto ritorno nel quartiere, dopo essere stato scagionato da tutte le accuse. Qui scoprirà, suo malgrado, che la sua ex amata si è sposata con Eduardo ed è diventata madre del piccolo Mateo. Telmo quindi, se la prenderà con Ursula, rimproverandola per non avergli raccontato tutte le novità riguardanti Lucia nelle sue lettere.

Nel frattempo, Felipe sarà sempre più preoccupato per la possibile scarcerazione di Ramon e, per tale motivo, si recherà in drogheria dove avrà una furibonda lite con Lolita e Antonito.

Lucia scopre che Telmo è stato scagionato dalle accuse di averla derubata

Mentre tra Felipe e la famiglia Palacios i nervi saranno sempre più tesi, Lucia verrà a sapere che Telmo è stato scagionato dalle accuse di averle sottratto l'eredità dei Marchesi di Valmez.

La donna quindi, chiederà scusa al Martinez per non avergli creduto. Nonostante ciò, Lucia chiederà al suo ex di lasciarla in pace, dato che ora è una moglie e una madre. Ben presto, il Martinez farà la conoscenza proprio di Eduardo e rincontrerà Samuel, in compagnia della nuova moglie Genoveva.

Una vita, anticipazioni 4-8 maggio: Felipe contro la famiglia Palacios

Felipe, furioso all'idea che Ramon possa ottenere la grazia, chiederà a Felicia e Susana di voltare le spalle ai Palacios, mentre la figlia dei Dominguez farà ritorno a casa, dichiarando che in collegio è scoppiata un'epidemia di influenza.

Susana e Felicia intanto, continueranno a spettegolare sul conto di Genoveva, convinte che la moglie di Samuel sia in realtà una poco di buono. I malfattori che perseguitavano Liberto e Rosina invece, verranno arrestati e i due potranno finalmente ritornare alla loro vita normale. Dalle anticipazioni sulle prossime puntate di Una vita, si verrà a sapere che, proprio Rosina, riceverà una onorificenza dalla casa reale spagnola e che la donna esibirà con orgoglio davanti ai suoi vicini.

Questo e molto altro nelle puntate di Una vita in onda dal 4 all'8 maggio prossimi su canale 5, nel consueto orario delle 14:10.