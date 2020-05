Come ogni settimana, prosegue l'appuntamento con 'Beautiful', la famosa e longeva soap opera americana trasmessa su Canale 5 con protagonisti Katherine Kelly Lang, Scott Clifton, Jacqueline Maclnnes Wood e Kim Matula. Gli spoiler che riguardano le puntate che andranno in onda la prossima settimana, cioè da lunedì 11 a sabato 16 maggio, contengono tante sorprese che come al solito allieteranno i pomeriggi dei fedelissimi telespettatori della telenovela. Fra le diverse novità, gli spoiler mettono in risalto la dichiarazione d'amore di Thomas a Hope, la quale, però, lo respinge, ma anche i sospetti di Xander su Zoe, la crisi fra Sally e Wyatt e la decisione di Flo di accettare la proposta di lavorare alla Forrester Creations.

'Beautiful' va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Tutti gli episodi della telenovela americana già trasmessi in televisione possono essere rivisti in streaming oppure on demand su Mediaset Play nel canale dedicato. Grazie a questa piattaforma, infatti, è possibile recuperare e rivedere in qualsiasi momento della giornata tutti i programmi già andati in onda in televisione.

Flo entra alla Forrester Creations

Poiché Hope considera a tutti gli effetti Flo un membro della famiglia, fa di tutto per cercare di convincerla a lavorare a fianco a lei alla Forrester Creations.

Intanto Xander ha dei sospetti su Zoe a causa dei comportamenti strani di quest'ultima, senza però immaginare il segreto che la ragazza nasconde. Semplicemente crede che la Buckingham sia triste per via del padre. Nonostante le insistenze da parte di Hope, Brooke, Ridge e Shoana, affinché accetti di lavorare alla Forrester, Flo è alquanto titubante: sa perfettamente di non essere degna di tanta generosità, dal momento che è complice di un inganno che sta rovinando la vita alla giovane Logan.

Soltanto dopo qualche perplessità iniziale accetta la proposta di entrare alla casa di moda.

Thomas fa una dichiarazione d'amore a Hope

Thomas decide di dichiarare il suo amore a Hope, ma i sentimenti non sono ricambiati da parte della giovane Logan. Dopo aver scoperto la complicità fra Sally e Thomas; Wyatt molto preoccupato decide di raggiungere la Spectra per avere delle spiegazioni. Sebbene sia stato rifiutato da Hope, Thomas non si arrende: dichiara alla ragazza il suo amore e le dice di volere formare seriamente una famiglia assieme a lei.

Pur essendo sicura di non amarlo, Hope rimane molto colpita dalle parole di Thomas. Brooke è piuttosto perplessa e crede che sia Liam la persona giusta per sua figlia, al contrario di Ridge che invece vede in Thomas e Hope una coppia perfetta. Dopo avere avuto un'accesa discussione con il fidanzato, Sally decide di prendersi una pausa di riflessione.