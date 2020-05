Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 11 a sabato 16 maggio, ci saranno tante novità e colpi di scena.

In particolare, Thomas Forrester farà il primo passo con Hope Logan e la bacerà dopo essersi dichiarato e aver confessato di voler creare una famiglia con lei. Ma la reazione della figlia di Brooke non sarà quella desiderata dall'uomo, almeno in un primo momento.

Flo accetterà l'incarico alla Forrester

La Logan considererà Flo una di famiglia e insisterà affinché la giovane possa avere la possibilità di lavorare insieme a lei nell'azienda.

Invece, Xander inizierà a nutrire alcuni dubbi su Zoe, perché avrà un atteggiamento insolito e sembrerà molto turbata. Nonostante ciò, il ragazzo non immaginerà il segreto che nasconde la Buckingham e riterrà che sia di malumore per via di suo padre.

Intanto dopo Hope anche Ridge e Brooke insisteranno affinché Flo accetti di lavorare per l'azienda di famiglia, anche se la giovane avrà diverse perplessità, in quanto penserà di non meritare questa opportunità, perché complice della distruzione della vita della Logan.

Nonostante i sensi di colpa, alla fine la ragazza deciderà di lavorare per la Forrester.

Poco dopo, Thomas deciderà di farsi coraggio e farà il primo passo con Hope. In particolare, l'uomo sorprenderà la donna baciandola, però la Logan non ricambierà e lo respingerà. Invece, Wyatt sarà sempre più preoccupato dall'intesa di Sally e Thomas e così andrà a chiedere spiegazioni alla sua ragazza.

Sally chiede una pausa da Wyatt

Il Forrester nonostante sia stato respinto non si arrenderà e si dichiarerà a cuore aperto con la Logan: si dirà pronto a costruire una famiglia con lei. La figlia di Brooke ribadirà ancora una volta di non ricambiare l'amore di Thomas, però allo stesso tempo rimarrà sorpresa dalle sue dichiarazioni. Poi Hope inizierà a pensare che con l'uomo potrebbe finalmente costruire la famiglia che ha sempre sognato con Liam.

Nonostante ciò, la madre della ragazza non sarà per niente d'accordo che Thomas abbia un interesse per Hope, in quanto riterrà che la figlia debba tornare con il suo ex fidanzato. Invece al contrario, il Forrester senior approverà questa relazione e dirà che i due formerebbero una coppia perfetta. Inoltre, la Logan dovrà dimenticare Liam che dovrebbe stare accanto a Steffy a Parigi.

Wyatt e Sally avranno una brutta discussione: l'uomo non sopporterà l'attaccamento di Thomas alla sua fidanzata. Quest'ultima però sarà molto delusa dall'atteggiamento possessivo del partner e così deciderà di prendersi una pausa di riflessione.

Infine, Hope si confiderà con Flo della proposta di Thomas di voler creare una famiglia con lei.