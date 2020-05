Le vicende ambientate alla Forrester Creations continuano a tenere alta l'attenzione dei fan italiani. Le trame di Beautiful in onda dal 18 al 23 maggio dalle ore 13:45 su Canale 5, svelano che Liam Spencer (Scott Clifton) avrà una reazione violenta dopo aver appreso dell'avvicinamento tra Hope Logan (Annika Noelle) e Thomas Forrester. Wyatt, invece, si avvicinerà a Flo Fulton (Katrina Bowden) dopo aver lasciato Sally Spectra (Cortuney Hope).

Beautiful, anticipazioni dal 18 al 23 maggio: Quinn contenta della fine tra Wyatt e Sally

Le anticipazioni della soap opera americana, in onda da lunedì 18 a sabato 23 maggio su Canale 5, svelano che Quinn apparirà molto contenta della decisione di Wyatt di rompere la relazione con Sally, tanto da farglielo presente.

La Spectra, invece, avrà un confronto con Thomas. Qui, la stilista gli rivelerà di non avere segreti con l'ex fidanzato. Per questo motivo, rivelerà al Forrester di avergli raccontato che ha preso una cotta per Hope. In seguito, la giovane e il figlio di Ridge si confronteranno sulla sua decisione di lasciare l'abitazione dello Spencer. Se Sally riterrà di aver fatto una scelta giusta, Thomas apparirà molto contrariato. Nel frattempo, Zoe avrà intenzione di mettere in chiaro le cose con Flo. Di conseguenza, le consiglierà di non avere sensi di colpa per lo scambio delle culle, visto che ormai è troppo tardi per tornare indietro.

Tra Flo e lo Spencer scoppia la passione

Dagli spoiler di Beautiful, si evince che Zoe convincerà Flo a tenere la bocca cucita, in quanto è sicura che Steffy sia una madre migliore per Beth.

Intanto, Sally e Quinn avranno un vivace scambio di opinioni. In questa circostanza, la Spectra confermerà di amare ancora Wyatt. Inoltre, la stilista rassicurerà la moglie di Eric di non avere nessuna intenzione di rinunciare allo Spencer. Peccato, che la giovane sia all'oscuro delle intenzioni della Fulton, sempre più vicina a una nuova pace con lo Spencer.

Infatti, tra la figlia di Shauna e quest'ultimo scoppierà la passione.

Liam si scontra con Thomas a causa di Hope

Nel frattempo, Liam tornerà a Los Angeles dopo aver trascorso un periodo a Parigi accanto alla sua ex moglie e alle bambine. Il figlio di Bill disapproverà la vicinanza sorta tra Hope e Thomas.

A tal proposito, lo Spencer accuserà il Forrester di aver manipolato sua moglie, approfittando della sua permanenza in Francia. In pratica, lo accuserà di aver organizzato un piano per allontanare la Logan da lui. Successivamente tutti gli occhi saranno puntati su Quinn che farà di tutto per la rinascita della storia d'amore tra Wyatt e Flo. Per fare ciò, chiederà al marito Eric di dare ospitalità a Shauna e la figlia nella loro abitazione. Il patriarca della Forrester Creations vincerà le iniziali reticenze per acconsentire alla richiesta della moglie.