Domenica 10 maggio ritorna sul piccolo schermo l'appuntamento di Rai 2 condotto da Fabio Fazio. Puntata ricca di momenti di informazione ma non mancheranno nemmeno i momenti musicali. Attesa per l'esibizione dal vivo di Elisa, ma anche per il collegamento con Pierfrancesco Favino. Appuntamento alle 19.40 e alle 21, prima con Che tempo che farà e successivamente con Che tempo che fa. Nell'anteprima, collegamenti in giro per il mondo con i corrispondenti Rai. Insieme a Fazio ci saranno poi, come al solito, l'intervento comico di Luciana Littizzetto e la presenza di Ale e Franz, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Raul Cremona, Filippa Lagerback e del Mago Forest.

Che tempo che fa puntata 10 maggio, tra gli ospiti il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri

Nella puntata in programma domenica 10 maggio di Che tempo che fa presenze di primo piano della politica nazionale. Ci sarà infatti il ministro dell'Economia del Governo Italiano Roberto Gualtieri con il quale si farà il punto sulle misure di sostegno all'economia che sono in elaborazione da parte dell'esecutivo. In rappresentanza dell'opposizione Fabio Fazio si collegherà con la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Poi, è in programma il collegamento con il procuratore antimafia Federico Cafiero De Raho.

Come sempre ampio spazio all'informazione anche tecnica legata all'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese.

In studio con Fabio Fazio, come consuetudine ci sarà il virologo Roberto Burioni che risponderà anche alle domande dei telespettatori che si possono inviare attraverso il sito internet del programma. Con lui presenti in collegamento anche il professore di Microbiologia dell'Università di Padova Giorgio Palù, il primario di Immunoematologia Pediatrica al San Raffaele di Milano Alessandro Aiuti e Luca Lorini, direttore dell'Unità Operativa di Rianimazione dell'Ospedale di Bergamo.

Che tempo che fa è anche intrattenimento con Pierfrancesco Favino e Elisa

Che tempo che fa però non è solamente emergenza sanitaria. E' anche intrattenimento e, compatibilmente con il periodo, cerca di portare anche un po' di spensieratezza nelle case degli italiani. Sarà in collegamento Pierfrancesco Favino.

Il noto attore è stato recentemente premiato nell'ultima edizione dei David di Donatello come miglior attore protagonista per come ha interpretato, nella pellicola "Il traditore" di Marco Bellocchio, la figura di Tommaso Buscetta. E grande attesa per Elisa che intratterrà il pubblico con una performance dal vivo. Presenti anche infine don Luigi Ciotti e il fresco ex direttore di Repubblica Carlo Verdelli.