Il 3 maggio, a Che tempo che fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio, vi è stato un confronto tra i presidenti di due regioni del sud, da una parte De Luca per la Campania, dall'altra la forzista Santelli per la Calabria. Un pacato scambio di idee e di pensieri dove le riflessioni dei due politici si sono alternate a battute ironiche e divertenti. Il confronto, mediato da Fazio si è aperto proprio con una provocazione comica di quest'ultimo al Governatore Vincenzo De Luca: "Lei è stato apprezzato anche da Naomi Campbell", tra le risate silenziose dei presenti in studio, De Luca ha risposto: "Fazio non iniziamo a sfottere".

Dopo questo breve scambio di battute, Fazio è arrivato al cuore del dibattito interrogando i due Presidenti sulle loro rispettive posizioni per la fase 2; la risposta della Santelli: ''Io ritengo molto più pericoloso la fila dell'asporto piuttosto che i ristoranti che hanno dei tavolini all'esterno'', quella di De Luca: ''La Campania è l'unica regione nella quale non si può sbagliare, la situazione di oggi è sotto controllo''. L'attenzione si è poi spostata sul tema dell'utilizzo delle mascherine: in Campania, De Luca ha affermato che è obbligatorio poiché sono stati distribuiti kit gratuiti di mascherine a tutte le famiglie della regione, mentre per la Calabria, la governatrice Santelli ha chiarito che non è obbligatorio l'uso.

De Luca: 'Alcuni aspetti del decreto nazionale sono leopardiani'

La trasmissione è proseguita spedita e, quando l'attenzione si è spostata sui decreti nazionali è stato raggiunto il picco massimo di comicità. Di fatto il Presidente De Luca ha commentato in chiave ironica e divertente l'ultimo dpcm: "Qualche aspetto delle ordinanze nazionali è leopardiano, molto poetico. Questo ritorno agli affetti stabili è una cosa leopardiana".

Affermazioni alle quali è scattato un confronto tra De Luca e Fazio sul significato di 'affetti stabili' culminato da una battuta del Governatore della Campania: "Fazio, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da 'fratacchione 'abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia". Dopo pochi secondi è arrivata la replica del conduttore: ''Io domani raggiungo solo mia moglie e i miei figli che non vedo da due mesi.''

Santelli: 'I meridionali sanno rispettare le regole'

Il confronto tra i due Presidenti è terminato con un'ultima battuta della governatrice Jole Santelli la quale ha tenuto ad evidenziare che in questa situazione di emergenza i meridionali si siano comportati nel pieno rispetto delle regole, riducendo quindi, il contagio del virus: "Ci sono due stereotipi che questo virus ha abbattuto.

I meridionali hanno rispettato al massimo le regole come non tutti si aspettavano. Il secondo, nonostante l'ordinanza nazionale molto confusa, la Calabria chiedeva solo di lavorare".