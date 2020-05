Le anticipazioni tedesche di 'Tempesta d'Amore' (Sturm Der Liebe), la soap opera trasmessa e molto seguita anche in Italia, sono ricche di novità e colpi di scena, che prossimamente terranno compagnia anche ai telespettatori e ai fan italiani della telenovela. Fra questi, gli spoiler rivelano il piano diabolico di Nadja per impossessarsi del patrimonio di Tim, l'intenzione di quest'ultima di uccidere il Baumgartner e l'allenza fra la Holler e Christoph contro il Werner.

'Tempesta d'Amore' va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 19.35.

Le repliche della telenovela spagnola possono essere riviste su Mediaset Play nella sezione dedicata in modalità streaming oppure on demand.

La Holler vuole uccidere Dirk

La perfida Holler scopre che l'ex fidanzato ha ereditato un grosso patrimonio e per questa ragione decide di riconquistarlo. Nadja non perde tempo ad escogitare uno dei suoi piani diabolici: fingendo di essere incinta di Tim, si fa sposare dal ragazzo. Ma la Holler non è tranquilla, in quanto, nonostante il Degen l'abbia presa in moglie, quest'ultimo sembra non avere affatto dimenticato Franzi.

Temendo che il marito possa lasciarla escludendola dalla sua eredità, Nadja ha intenzione di uccidere il Baumgartner facendo risultare il Degen il vero colpevole. Quest'ultimo, deciso a scoprire la verità su chi abbia veramente tentato di uccidere Dirk, coinvolge Boris convincendolo a spacciarsi per lui e a scappare in Tailandia; il vero Tim invece rimane al Furstenhoff per compiere le sue indagini.

Dopo aver detto addio alla Krummbiegl, per Tim non è affatto semplice vivere nelle sembianze di Boris, soprattutto quando è costretto a tenere sotto controllo i suoi sentimenti nell'incontrare ogni giorno la ragazza che ama senza poterle stare vicino come desidererebbe.

Christoph e Nadia diventano alleati

Franzi fa visita al Baumgartner in ospedale e, dopo avere avuto una conversazione con lui, comincia a dubitare dell'innocenza di Tim.

Intanto Christoph dichiara di essere in possesso della delega relativa alle azioni dell'albergo di proprietà del figlio, nonostante sia a conoscenza del fatto che Tim abbia firmato la procura a favore di sua moglie. Il documento viene trovato dalla Krummbiegl e dalla Herlinger nelle scuderie mentre sta per essere mangiato dal pony di Lucy.

Deluso dal padre, il Degen escogita un modo alternativo per fare avere a Nadja la procura, che, però, è destinato a fallire: la Holler, infatti, non soltanto non riesce ad ottenere la delega, ma viene accusata di essere una truffatrice.

Nadja, capendo di avere bisogno di forti alleati, dopo aver ottenuto potere decisionale, si allea con Christoph contro il Werner.