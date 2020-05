Un nuovo gossip ha coinvolto Enzo Capo e Pamela Barretta, due dei protagonisti del trono over di Uomini e donne, ormai in lite da qualche tempo. Il cavaliere è stato pizzicato in compagnia di una ragazza mora, due giorni prima della nuova registrazione della puntata. Enzo ha rivendicato fortemente il suo diritto di fare ciò che vuole dopo la rottura, che sembra essere definitiva, con Pamela. Il 48enne ha precisato di non sentire Pamela da metà aprile e di essere libero sentimentalmente.

Enzo e la ragazza misteriosa: 'Non ho nulla da nascondere, mi reputo single'

Le foto che ritraggono Enzo Capo in compagnia di una donna, hanno fatto il giro del web: nelle immagini è ben visibile l'uomo mentre parla seduto ad un tavolo all'esterno di un locale, con una misteriosa ragazza dai capelli lunghi e neri.

Il protagonista di Uomini e Donne è immediatamente intervenuto sulla vicenda, dichiarando non dover rendere conto a nessuno delle sue frequentazioni, dal momento che si ritiene libero e che reputa conclusa la sua storia con Pamela Barretta: ''Anche oggi ero al bar con una persona, e quindi? Non ho nulla da nascondere, mi ritengo libero''. Inoltre, ha risposto anche ad alcune provocazioni che gli utenti hanno sollevato in merito alla presunta età anagrafica della ragazza in questione: "Dicono che quella ragazza è molto più giovane di me ... Cosa dovevo fare? Uscire con mia mamma?".

Enzo sarebbe stato attirato in una 'trappola'

Secondo quanto riportato da Enzo Capo, tutto l'accaduto sarebbe stato costruito ad arte, al fine di tendergli una trappola.

Infatti, si è scagliato con parole molte dure sull'accaduto, dicendo di essersi sentito in mezzo a un trabocchetto: "Sono stato pesantemente infangato solo per essere stato adescato da una ragazza a bere un bicchiere di vino due giorni prima della trasmissione, ma io non mi sento con Pamela da metà aprile e mi ritengo single".

Inoltre, Enzo, concludendo, ha dichiarato che l'invito a bere un bicchiere di vino si è rivelata, in realtà, una trappola.

La fine della storia con Pamela Barretta

Enzo e Pamela, dopo essere usciti insieme dalla scorsa edizione di Uomini e Donne come una coppia, hanno sempre avuti alti e bassi, e anche recentemente si sono ritrovati al centro dello studio della trasmissione per raccontare come stava procedendo.

Tuttavia Pamela, mostrando a Maria De Filippi una chat nella quale una ragazza la contattava per metterla al corrente che Enzo voleva uscire insieme a lei, ha lasciato così intendere che la loro relazione sia finita a causa del desiderio di Capo di intraprendere nuove esperienze e nuove conoscenze, piuttosto che cercare di ricucire gli strappi per continuare la storia d'amore con Pamela.