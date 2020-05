Nel corso dei prossimi mesi, molte tragedie colpiranno i protagonisti di Una vita. In particolare, i fan della soap tv iberica assisteranno alla morte di Samuel, che perderà la vita nel tentativo di salvare la moglie Genoveva dall'ira di Cristobal. Rimasta vedova, la Salmeron giurerà di vendicare la morte del marito e penserà a come farla pagare ai vicini di Acacias, rei di non aver aiutato la coppia nel momento del bisogno.

Una vita, spoiler Spagna: Samuel muore per mano dell'ex protettore di Genoveva

Molti colpi di scena attendono i fan di Una vita nel corso delle prossime puntate. Samuel e Genoveva infatti, saranno in pericolo a causa di Cristobal, l'ex protettore della donna sulle tracce della Salmeron ormai da tempo.

Ben presto Cristobal riuscirà a scoprire dove si nasconde la coppia e giungerà ad Acacias. Samuel, nel tentativo di fuggire dal quartiere, arriverà a rubare del denaro nella bottega di Lolita, ma verrà scoperto da Susana, la quale avvertirà gli altri vicini. Gli Alday quindi, si ritroveranno ostaggio dei concittadini e non riusciranno a fuggire. Sarà in questo frangente che Cristobal sparerà in direzione di Genoveva. Il proiettile colpirà invece Samuel che farà da scudo con il suo corpo salvando la moglie. Dopo ore di agonia, Samuel morirà lasciando Genoveva nella disperazione.

Una vita, Genoveva ritiene i vicini gli unici colpevoli della morte del marito

In preda allo sconforto, Genoveva non vorrà che i vicini presenzino alla veglia funebre del marito, furiosa con loro per aver impedito a lei e Samuel di fuggire da Acacias prima dell'arrivo di Cristobal.

Secondo la giovane vedova, gli abitanti del quartiere sono responsabili della morte del marito e giurerà di vendicarsi di loro. Mentre Carmen lascerà il lavoro di domestica in casa Alday, Genoveva si metterà in contatto con un certo Alfredo Byrce.

Una vita, spoiler: Genoveva lascia momentaneamente Acacias e medita vendetta

Dalle anticipazioni spagnole, si viene a sapere che Genoveva rimarrà chiusa per giorni nel suo appartamento senza vedere nessuno e ripenserà ai bei momenti passati con Samuel, giurando a se stessa che riuscirà a vendicare la sua morte.

La giovane vedova, senza dire nulla a nessuno, pochi giorni dopo il tragico evento, lascerà Acacias. La Salmeron farà ritorno nel quartiere più agguerrita che mai, cambiata nel profondo e disposta a tutto pur di colpire gli abitanti di calle Acacias, alleandosi per questo motivo con Ursula.

In attesa di scoprire come Genoveva intenderà portare avanti la sua vendetta, si ricorda che la soap tv Una vita va in onda tutti i pomeriggi su canale 5, nel consueto orario delle 14:10.