Il coronavirus, sembra non risparmiare nessuno. L'ultima star a dichiarare di essere stata contagiata, è proprio lei, Madonna, la regina del Pop. La diva che aveva già scatenato diverse polemiche il mese scorso quando in un video ha parlato della pandemia come il "grande equalizzatore", mentre era immersa in un bagno di petali di rose, ha rivelato sulla sua pagina Instagram, di essere risultata positiva al Coronavirus.

Il messaggio della pop star Madonna

"Ho fatto un test l'altro giorno. E ho scoperto di avere gli anticorpi al Covid-19"- ha dichiarato con un video sui social la diva, nel suo ultimo "Diario di Quarantena" a tema Madame X pubblicato giovedì.

Il "Diario di quarantena " di Madonna, è un vero e proprio diario della star, che la vede in questo periodo di quarantena, pubblicare una serie di video, girati in una stanza buia, a lume di candela dove Madonna, racconta ad alta voce ciò che sta riportando con una macchina da scrivere. Solo lo scorso mese, Madonna sempre nel suo "Diario di quarantena", aveva rivelato di aver perso tre amici in 24 ore a causa del coronavirus. Alla diva era venuto a mancare il cugino, il dirigente musicale Orlando Puerto, e il fratello della sua guardia di sicurezza.

In quelle tristi giornate, la diva avrebbe anche annunciato che si sarebbe unita a Bill e Melinda Gates nel collaborare con la loro Fondazione per trovare una cura per il coronavirus.

Valenza test sugli anticorpi

I test sugli anticorpi controllano se sei stato precedentemente esposto al virus. Un risultato positivo del test mostra che gli anticorpi di un individuo hanno probabilmente portato "un'infezione da SARS-Cov-2 o un coronavirus correlato".

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilasciato diversi avvertimenti sui test anticorpali , aggiungendo che "Non esistono prove che gli individui ripresi dal coronavirus che hanno anticorpi siano immuni ad una seconda infezione".

Come sta passando la quarantena Madonna

Non si è a conoscenza di come la star, ora in quarantena dal 16 marzo in Portogallo con i suoi figli,come e quando abbia contratto il virus.

Lei stessa non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. "Domani uscirò per fare un giro in macchina, voglio respirare l’aria del Covid-19. Spero splenda il Sole" - queste le uniche parole della cantante, che non rilascia alcun dettaglio sul suo stato. La star non aveva mai dichiarato di avere problemi di salute nelle scorse settimane, forse perché non asintomatica. "La cosa bella è che domani è un altro giorno, mi sveglierò e ricomincerà tutto di nuovo", così conclude il suo messaggio pubblicato su Instagram, seguito da innumerevoli commenti dei fan preoccupati. In questi giorni la regina del Pop ha pure condiviso con i suoi fan diverse foto, pubblicandole sulla "story"di Instagram, e aggiungendo le scritte "#staysafe" e "#staysane".