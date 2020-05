Sossio Aruta è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, condotto dal direttore di 'Chi', Alfonso Signorini: l'ex Uomini e donne ha sempre saputo distinguersi per schiettezza e carattere. Da pochi mesi è diventato padre della piccola Bianca, avuta con la sua compagna Ursula. Quando migliorerà la situazione sanitaria che sta attanagliando il nostro paese, i due si sposeranno. Se da un punto di vista sentimentale e privato, quella di Sossio Aruta potrebbe apparire una vita 'rose e fiori', la realtà è ben altra. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, infatti, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale 'Nuovo': ‘Non so dove sbattere la testa, continuo a vendere la frutta al supermercato ma non posso sopravvivere così’.

Insomma, per il gieffino questo periodo non è per niente facile, così come per molti altri italiani.

Sossio Aruta a 'Nuovo': ‘Vorrei lavorare nel mondo del calcio’

Con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Sossio sperava di poter rilanciare la sua figura sia in ambito televisivo che in quello calcistico, il suo grande e vecchio amore. Non poteva minimamente prevedere che, alla sua uscita dalla casa più famosa d’Italia, il Paese si trovasse completamente fermo. In merito al calcio, per esempio, ci sono poche notizie certe sulla data di ripresa delle partite di Serie A. ‘Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo e non ho idea di quanto potrò portare avanti il mio progetto’.

A preoccupare l’ex calciatore non è solo la sua situazione lavorativa, ma anche il pericolo a cui è soggetta la piccola Bianca. Sossio, infatti, si mostra profondamente rammaricato per il fatto che, a causa delle restituzioni sanitarie, non può portare sua figlia al mare a giocare sulla sabbia o al parco.

Un pensiero, però, è rivolto anche agli altri tre figli, avuti con la precedente compagna Rossella: ‘Non vedo l’ora di incontrare di nuovo i miei figli maschi, Daniel, Ciro e Diego che vivono a Cernia e che non vedo da molti mesi.’ Così ha concluso la lunga intervista al settimanale Nuovo.

Sossio contro Gemma Galgani: ‘È un caso disperato’

Sossio è uno dei cavalieri più popolari di Uomini e Donne. Come anche molti altri protagonisti della trasmissione, anche lui, ha espresso il suo parere sulla ormai discussa storia d’amore che sta nascendo tra la dama Gemma Galgani e il famoso corteggiatore di 26 anni Nicola Vivarelli. Aruta, dal canto suo, sembra non credere molto alla veridicità dei loro sentimenti, tanto da dichiarare: ‘Gemma dovrà aspettare un'altra vita per trovare l'amore, ormai è un caso disperato. Rimarrà sempre a Uomini e donne, ben oltre l'età della pensione’. Insomma anche Sossio si accoda al parere generale del pubblico da casa che non crede più di tanto all’interesse che il giovane Nicola prova per la Galgani.