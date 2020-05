Le avventure della soap opera iberica Una vita continuano a far emozionare i telespettatori. Dopo Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), il pubblico italiano dovrà fare a meno di altri due personaggi. Si tratta di Telmo Martinez (Dani Tatay) che lascerà Acacias 38 con il figlio Mateo (Adrian Hernandez), per soddisfare l’ultimo desiderio della sua amata. Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) invece pagherà a caro prezzo il fatto di aver ucciso Eduardo Torralba (Paco Mora), poiché dopo la partenza dell’ex prelato e del piccolo Mateo si ritroverà senza una casa. La situazione sarà abbastanza seria per l’anziana donna, dato che le finirà a dormire per strada.

Una Vita, spoiler: la morte di Lucia, Telmo nominato tutore legale di Mateo

Nel corso dell'episodio numero 1.000 andato in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE lo scorso anno e che occuperà Canale 5 tra qualche settimana, ci sarà l’uscita di scena di Telmo e Mateo. Gli spoiler anticipano che tutto inizierà quando dopo pochi giorni dalla morte di Eduardo Torralba, la Alvarado andrà incontro ad un amaro destino. La ricca ereditiera passerà a miglior vita dopo aver scoperto di avere un cancro ai polmoni. Prima di morire Lucia si servirà di Felipe per affidare tutti i suoi beni al Martinez, nominandolo il tutore legale di loro figlio. Quest’ultimo pur essendo ancora devastato approfitterà del funerale della sua dolce metà per annunciare a tutti coloro che saranno presenti di essere il vero padre di Mateo.

Successivamente, il bambino avviserà l’ex prelato quando vedrà Ursula comportarsi in uno strano modo, soprattutto quando la donna sarà convinta di essere sua nonna. A questo punto Telmo terrà d’occhio l’anziana governante e giungerà ad una conclusione, visto che deciderà di andare a vivere con suo figlio nella cittadina di mare in cui aveva intenzione di rifarsi una nuova vita con Lucia.

Il Martinez parte con il figlio, la Dicenta cacciata dalla casa di Eduardo

La Dicenta, quando apprenderà che l’ex parroco non vuole includerla nel suo viaggio, non reagirà affatto bene. La storica darklady dello sceneggiato affronterà il Martinez e gli dirà di doverla rispettare, poiché senza il suo aiuto non avrebbe potuto viversi la Alvarado.

Ursula stufa di continuare a parlare inutilmente farà sapere a Telmo una sconcertante verità sul decesso di Eduardo, dato per morto a causa di una presunta crisi respiratoria. In particolare, l’ex parroco di Acacias 38 scoprirà che il Torralba ha perso la vita dopo essere stato avvelenato da Ursula. Il Martinez non esiterà a scagliarsi contro la Dicenta considerandola un’assassina ma, anche se darà l’impressione di non volergliela fare passare liscia, rinuncerà a denunciarla. Infine, l’ex rivale di Samuel minaccerà la Dicenta dicendole di non tentare di rintracciare lui e Mateo quando non saranno più nel quartiere iberico. Mentre padre e figlio se ne andranno via da Acacias 38, la Dicenta si vedrà costretta a lasciare l’abitazione di Eduardo per volere dei parenti del defunto.

L’anziana donna, dopo essere stata sfrattata si lascerà andare ad un lungo sfogo, e in preda al delirio totale si renderà conto che il Martinez è stata la persona che l'ha trattata più male di tutti i suoi nemici passati.