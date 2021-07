Il patron della Sampdoria Massimo Ferrero vuole regalare a mister D'Aversa una squadra all'altezza della prossima Serie A, ma per farlo sembra inevitabile qualche cessione. Il Calciomercato blucerchiato però ancora non decolla nonostante le trattative imbastite e sembra proprio che le uscite saranno fondamentali per rinforzare i reparti deboli della squadra con nuove entrate. In tal senso i rientri dai prestiti di diversi giocatori riveste importanza strategica vista l'abbondanza che si è creata in alcuni reparti come l'attacco e sarà necessario sfoltire i ranghi.

Conti, Cutrone e Lapadula sono nomi che piacciono in casa Samp, ma non sono gli unici.

In porta nessuna novità rilevante salvo offerte irrinunciabili per Audero

Audero ha dimostrato nello scorso campionato di essere all'altezza di difendere i pali della Sampdoria attirando però anche l'attenzione di altri club ma al momento le eventuali pretendenti non hanno avanzato proposte concrete. A frenare l'interesse c'è anche la richiesta di Ferrero, che vorrebbe ricavare almeno 20 milioni dalla cessione del suo numero uno, possibilmente senza dilazioni di pagamento. Da capire invece se tenere Falcone e cederlo in prestito un altro anno, ma anche in questo la permanenza o meno di Audero potrebbe avere un peso.

Il Calciomercato della Sampdoria in difesa e a centrocampo

Le trattative in entrata per il club genovese al momento sono sostanzialmente tre: Conti, Pezzella e Gagliolo. Il reparto però è molto affollato, soprattutto sulle fasce dopo i rientri dai prestiti di De Paoli e Murru e per inserire nuovi elementi occorre cedere qualcuno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ad avere mercato è ad esempio Omar Colley che lo scorso anno, con mister Ranieri, si è confermato pedina importante della Sampdoria. Per Murru e De Paoli invece sembra che al momento non vi sia interesse ma nelle ultime ore di calciomercato le cose potrebbero cambiare.

A centrocampo l'unica cessione di rilievo potrebbe essere Thorsby che piace e non poco al Watford, pronto a offrire 6 milioni di euro per il calciatore norvegese.

Qualora questa cessione dovesse concretizzarsi non è escludere che mister D'Aversa decida di puntare su uno tra Vieira e Askildsen qualora dovessero convincerlo nel precampionato.

Movimenti d'attacco nel calciomercato della Sampdoria

Il parco degli attaccanti è forse il reparto più completo in casa Samp ma è anche quello dove potrebbero esseri maggiori movimenti di rilievo. Il pezzo pregiato che potrebbe essere sacrificato in nome del bilancio è Mikkel Damsgaard. Il calciatore danese ha suscitato l'interesse di top club quali Juventus e Tottenham pronti a sedersi al tavolino con Ferrero per discutere. Se la squadra torinese ha messo sul piatto anche Bernardeschi - seppur in prestito - oltre a un indennizzo economico, gli inglesi sono pronti a offrire 25 milioni.

Questa cifra però viene ritenuta bassa dal club blucerchiato, che punta a rinnovare il contratto al suo giovane talento e tenerlo almeno ancora una stagione per valorizzarlo definitivamente. La conferma arriva anche dalle parole del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: 'O portano una roba che anche Osti si emoziona o non si vende'. Anche Bonazzoli e Caprari potrebbero partire.

In entrata si insiste per Cutrone - la cui esperienza inglese sembra giunta al termine - ma bisogna che l'ex Milan si riduca l'ingaggio per chiudere. Inoltre sembra esserci concorrenza per il giocatore, anche se il Bologna si è tirato fuori dai giochi. C'è stato un sondaggio anche per Gianluca Lapadula, autore di ottime prestazioni in Coppa America con la nazionale peruviana, ma per il momento è tutto in stand-by, vista la necessità di cedere almeno un giocatore prima di acquistare.