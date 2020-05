Il noto influencer Marco Ferrero, meglio conosciuto come Iconize, tramite il suo profilo Instagram, ha raccontato di aver subito una brutta aggressione da parte di un gruppo di ragazzi che lo hanno attaccato per il suo orientamento sessuale. Tramite delle storie, infatti, l’influencer ha avuto anche modo di mostrare il suo volto dopo l’attacco fisico subito dalla gang. Adesso dice di stare bene, dopo che, almeno all’inizio, non riusciva a capire cosa fosse successo. Ha voluto fare sapere a tutti i suoi follower di trovarsi a casa della mamma e di voler distaccarsi, almeno oggi, dai social per poter riposare dopo lo spiacevole episodio.

‘Grazie a tutti per il sostegno e vi mando un grande bacione’, ha voluto concludere il ragazzo.

Iconize sull’attacco subito: ‘Meglio far sapere alla gente cosa succede in giro’.

Dopo aver tranquillizzato tutti gli amici e i fan che si erano preoccupati per il fatto che non avesse postato alcun contenuto sui suoi social questa mattina, Iconize ha voluto raccontare nei dettagli quanto gli è accaduto. Ha preferito parlare perché, secondo lui, grazie a questo mezzo che ha a disposizione, può trattare una tematica molto sensibile al giorno d’oggi, specie tra i ragazzi più giovani: ‘Meglio far sapere alle persone cosa accade in giro’, ha detto l’influencer. Ieri sera, mentre era uscito di casa per passeggiare il cane, un gruppetto formato da tre ragazzi lo ha fermato per chiedergli una sigaretta.

Marco non la possedeva e questo ha fatto infuriare i membri della gang che, approfittando della superiorità numerica, gli hanno tirato un pugno e lo hanno deriso per il suo orientamento sessuale. ‘Mi hanno chiamato Fr***o, mi hanno tirato un pugno... io ho risposto perché non ho paure e vado fiero di quello che sono e di dove sono arrivato’, ha spiegato.

Dopo il gesto fisico, Iconize dice ai suoi fans che il gruppetto è scappato via per evitare di incorrere in problemi legali, lasciandolo li, ferito, insieme al suo cane.

Iconize ai suoi fans: ‘Questo è bullismo puro. È meglio essere amico e dare una mano che offendere’

Dopo un primo momento di choc, Marco è salito a casa e, dopo aver raccontato tutto alla mamma, ha deciso di mettersi a letto, a dormire, per cercare di dimenticare quanto fosse successo qualche ora prima.

Anche se Marco racconta tutto l’accaduto con una certa tranquillità, è immancabile una certa delusione per quanto hanno fatto i ragazzi nei suoi confronti. ‘Questo è bullismo puro, voi sapete cosa si prova ad essere bullizzati? Vi sembra corretto andare contro qualcuno solo perché diverso?’. Parole, insomma, molto dure da parte dell’influencer che, approfittando del suo grande successo, ha cercato di lanciare un importantissimo messaggio sociale in un mondo, quello di oggi, in cui gli attacchi sono più degli aiuti. ‘Scusate se sono stato molto prolisso... per dire che nella vita è meglio dare una mano a qualcuno, essere di aiuto che offendere e dare un pugno in faccia’.