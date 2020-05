In questi giorni i telespettatori di Uomini e donne si stanno chiedendo chi possa nascondersi dietro alla maschera del corteggiatore di Giovanna Abate, chiamato l'Alchimista. Tra i vari nomi è spuntato anche quello di un altro corteggiare della tronista, Alessandro Graziani. Quest’ultimo, nelle recenti Instagram Stories, ha risposto finalmente a questi rumors ed ha smentito di essere lui dietro la maschera di Dalì.

Il protagonista, però, non si è limitato solo a questo, ma ha sferrato anche un attacco contro il suo rivale in amore.

Nel caso specifico, infatti, ha affermato di non essere uno di quelli che usa certi mezzi per arrivare alle persone. Piuttosto, lui preferisce guardare in faccia il proprio interlocutore o interlocutrice.

Lo sfogo di Alessandro Graziani su Instagram

Questa mattina, Alessandro Graziani ha risposto su Instagram ad alcune domande dei fan, specie a quelle relative all'ipotesi che possa essere proprio lui l'Alchimista: "Non uso certi mezzucci, a me piace guardare in faccia, non nascondermi". Dopo aver fatto questa confessione, il cavaliere di Uomini e Donne ha precisato di aver risposto: "Alla domanda che mi state facendo tutti".

Il ragazzo, dunque, ha chiarito, in modo definitivo, un dubbio che molti si stavano ponendo. Adesso, quindi, resta da capire chi sia realmente l'Alchimista. Le ipotesi circolate sul web sono state davvero moltissime.

Chi si nasconde dietro l'Alchimista?

Tra le ipotesi più accreditate, almeno fino a questo momento, è quella che ricade su Alessio Campoli, ex corteggiatore e scelta di Angela Nasti. Amedeo Venza, infatti, ha ricollegato alcuni indizi che sembrerebbero avvalorare questa ipotesi.

L'elemento che più sta generando sgomento riguarda il tatuaggio che l’Alchimista ha sul collo, che sembra essere identico a quello di Alessio. Ad ogni modo, anche per quest'altra ipotesi restano ancora dei dubbi. Nella puntata odierna (venerdì 8 maggio) del talk show pomeridiano potremmo assistere finalmente alla verità. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, infatti, pare che Giovanna potrà finalmente conoscere il volto del suo nuovo spasimante.

Il percorso di Giovanna con Sammy e Alessandro

Nel frattempo, la tronista sta continuando ad approfondire la conoscenza dei suoi due corteggiatori Alessandro e Sammy. Se del primo la ragazza sembra essere alquanto sicura, lo stesso non può dirsi del secondo. L'Abate, infatti, non si fida minimamente di lui, tuttavia, ha deciso di continuare a frequentarlo in rispetto di ciò che sente nei suoi confronti. Per quanto riguarda Alessandro, invece, la ragazza lo ha esortato più volte a darsi una svegliata in quanto è affascinata dagli uomini che le sanno tener testa.