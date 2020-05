Gli spoiler della soap opera spagnola Il Segreto riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 18 a venerdì 22 maggio, Marta Solozabal rifiuterà Adolfo e deciderà di non recarsi più agli appuntamenti con l'uomo. Intanto Donna Francisca sarà colta improvvisamente dalla nostalgia per Raimundo, mentre Matias negherà a Marcela di avere una storia con Alicia. Successivamente Encarnation scoprirà la relazione tra Pablo e Carolina.

Spoiler Il Segreto: Marta turbata con Adolfo

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 18 al 22 maggio, Marta Solozabal sarà assai turbata nei confronti di Adolfo e lo allontanerà.

Poi una volta tornata a casa, la donna dirà a sua sorella Rosa che non andrà più agli appuntamenti con il giovane, pertanto non recapiterà più le sue lettere. In seguito, Francisca Montenegro chiederà ad Antolina di cogliere per lei un particolare fiore che raccoglieva in passato quando andava a passeggiare insieme a Raimundo. Successivamente Matias negherà di avere una relazione con Alicia, ma Marcela non gli crederà. Frattanto Raimundo scoprirà che Matias e Marcela sono in crisi, così ricorderà all'uomo i suoi impegni matrimoniali.

Encarnation scopre la relazione tra Pablo e Carolina

Dolores continuerà a vendere il tabacco senza licenza, per tale ragione Mauricio dirà alla donna di stare attenta.

Nel frattempo Encarnation scoprirà che Pablo e Carolina hanno una relazione nascosta, ma deciderà di mantenere il loro segreto. Intanto Adolfo sarà notevolmente pensieroso dopo il rifiuto di Marta e non riuscirà a lavorare. Don Ignacio deciderà di festeggiare una buona notizia e organizzerà una festa.

Successivamente Marta e Rosa si metteranno contro il loro padre Ignacio e decideranno di non partire per Bilbao. Marta confesserà a Manuela ciò che è accaduto con Adolfo e chiederà alla donna di aiutarla ad allontanare il giovane da sua sorella Rosa. Più tardi il capitano Huertas scoprirà, grazie ad Onesimo, che Dolores contrabbanda il tabacco.

Isabel mente a Francisca

La Marchesa Isabel de los Visos continuerà a mentire a Francisca, mentre Raimundo sarà convinto che la Montenegro si nasconda da qualche parte a Puente Viejo. Nel frattempo Don Ignacio non cederà tanto facilmente alla ribellione delle sue figlie e gli ricorderà che presto dovranno obbligatoriamente partire per Bilbao. Successivamente Carolina fuggirà insieme a Pablo, ma verrà sorpresa da Encarnation.

Raimundo si renderà conto che Matias ha un'amante, così andrà a parlare con l'uomo della questione. In seguito Adolfo verrà a sapere dell'imminente partenza dei Solozabal verso Bilbao e sarà desideroso di recarsi alla Villa, ma suo fratello Tomas lo fermerà. Frattanto Matias dovrà partire all'improvviso, poiché riceverà il compito di trasportare alcune armi.

Poi Marcela caccerà via Alicia dalla locanda, mentre Don Ignacio manderà Jesus Urrutia da Isabel per informarla della sua partenza. Intanto tra Camelia e Raimundo nascerà una particolare sintonia. Infine, Ramon vorrà proporre un'offerta ad Isabel per acquistare la sua miniera.