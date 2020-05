Selvaggia Lucarelli non crede che Alba Parietti abbia avuto il Coronavirus. Nell'ultima puntata del programma Carta Bianca, condotto da Bianca Berlinguer, l'ex showgirl ha raccontato di aver contratto il Covid-19 a marzo. Per l'opinionista, nel racconto della Parietti ci sarebbero troppe incongruenze, specie sulle date indicate dell'autoquarantena. Sarebbe durata meno dei canonici 14 giorni, come dimostrerebbe un'apparizione televisiva della Parietti. Non è una novità che tra le due donne non corra buon sangue: in precedenza, alcune liti sono finite in tribunale. Anche stavolta Parietti, dopo aver annunciato un ritorno a Carta Bianca la settimana prossima per replicare alle accuse che le sono state mosse, annuncia possibili azioni legali.

Alba Parietti, il racconto a Carta Bianca

Ospite di Bianca Berlinguer lo scorso martedì, Alba Parietti ha raccontato la sua esperienza. II 9 marzo ha avuto dei sintomi: mal di gola, un po’ di raffreddore, una sensazione di spossatezza e qualche linea di febbre. Quando la febbre le è salita a 37,8, ha chiamato il medico che le ha prescritto la tachipirina ed è passata. Ma lei, preoccupata anche da sintomi quali assenza di gusto e di olfatto, ha scelto di restare in isolamento volontario in camera sua per 14 giorni temendo di contagiare i familiari, in particolar modo la domestica che vive con lei. "Gli ospedali erano al collasso e al telefono nessuno ti dava retta. Così mi sono sigillata, isolandomi dal resto della mia famiglia", ha detto.

Dopo un mese e mezzo, ha scoperto di essere stata infettata dopo aver fatto a pagamento in un clinica il test sierologico. Poi, al San Matteo di Pavia ha fatto nuovamente il test. Ora sta bene, e vorrebbe donare il plasma per aiutare altri malati di Covid-19.

Selvaggia Lucarelli non le crede

Sul quotidiano online Tpi, del quale Lucarelli è responsabile del settore cronache e spettacoli, è comparso un articolo a firma redazione dal titolo 'Tutto quello che non torna nel racconto di Alba Parietti sul Coronavirus'.

Il testo è fin da subito molto critico: accusa Parietti di protagonismo anche in piena emergenza Covid-19. Corresponsabili sarebbero siti, programmi e carta stampata che le andrebbero dietro senza verificare ciò che dice.

Secondo l'articolo, la redazione di Carta Bianca avrebbe preso per buono il racconto di Parietti.

Quindi, nel lungo scritto, un vero e proprio report investigativo, si ricostruiscono le tappe della vicenda raccontata dall'ex showgirl, per dimostrare che non sarebbe credibile. Parietti sarebbe stata a sciare a Courmayeur con gli amici senza mascherina fino al 7 marzo. Poi, l’8 marzo, ha partecipato in studio a una puntata di Live Non è la D’Urso. Se i sintomi sono apparsi il 9 marzo, lei sarebbe stata già infetta, e avrebbe potuto infettare altre persone. Il testo dubita, infine, che Parietti abbia fatto una quarantena di 14 giorni perché dopo 13 giorni, il 22 marzo, era ospite da Barbara D’Urso. Secondo l'articolo, sospettando di avere il Coronavirus, Parietti sarebbe andata in tv, viaggiando ed entrando in contatto con altre persone.

L'articolo riferisce che Alba Parietti è tornata ancora in tv, il 29 marzo, senza aver fatto tamponi, e di nuovo con il sospetto di poter essere contagiosa.

La difesa di Alba Parietti

Con più post e video su Instagram, Alba Parietti si difende. Lucarelli avrebbe pubblicato una sua foto del 16 aprile spacciandola per una del periodo in cui era in quarantena. In quanto alla sua partecipazione a Carta Bianca, Bianca Berlinguer aveva le sue analisi già da 15 giorni, ma avevano deciso di comune accordo di non utilizzarle finché non venivano rifatte. Per Parietti, Lucarelli avrebbe fatto il "solito lavoretto di mistificazione". Ed ora ne parlerà con il suo avvocato per decidere se procedere legalmente.

A dare addosso ad Alba Parietti, prima di Selvaggia Lucarelli, era stata Caterina Collovati che a Dagospia ha scritto di aver ascoltato atterrita "la favoletta di Alba Parietti". Collovati era in studio dalla D'Urso l'8 marzo, e l'accusa di aver omesso di avvisare lei e gli altri ospiti presenti. In quell'occasione, c'era anche un'altra giornalista, Candida Morvillo, che invece difende Parietti: “Alba spiega che non ha avvisato nessuno perché ha scoperto di aver avuto la Covid solo un mese e mezzo dopo".

Via social è giunta la controreplica di Lucarelli. L'opinionista sostiene che ognuno è libero di raccontare cio che vuole e la tv di credergli, anche se per lei "la storiella" della quarantena in camera non sta in piedi.

Per Lucarelli, di fronte a migliaia di morti e a una tragedia senza fine, sono d'obbligo "rigore, onestà e sobrietà. Non si può giocare".