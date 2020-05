A distanza di un anno Fabrizio Cilli è tornato a parlare di Uomini e Donne. Attraverso un post pubblicato su un gruppo Facebook dedicato al people show, l'ex corteggiatore di Gemma Galgani non ha risparmiato critiche ad opinionisti e conduttrice. Nello specifico, il personal trainer non ha gradito la posizione assunta da Gianni Sperti nei confronti di Nicola Vivarelli, alias Sirius, il nuovo pretendente della dama. Lo spezzino ha ricordato di essere stato attaccato pesantemente per la decisione di approfondire la conoscenza della dama.

"Avevo 42 anni ma evidentemente le regole non valgono per tutti.

Per le offese che ho ricevuto sono andato in terapia", ha aggiunto l'ex cavaliere accusando la redazione di essersi comportata in maniera diversa nei confronti del ventiseienne ufficiale della marina mercantile. Non solo, Cilli ha riferito di essere stato contattato dagli autori per corteggiare Giovanna Abate: "Ma poi non mi hanno fatto sapere più nulla", ha precisato il ligure.

Fabrizio Cilli torna a parlare dopo l'addio a U&D tra segnalazioni e registrazioni audio

L'esperienza di Fabrizio Cilli a Uomini e donne fu caratterizzata da roventi polemiche. L'anno scorso il quarantatreenne sorprese tutti quando decise di presentarsi in studio per corteggiare Gemma Galgani: "Vi dimostrerò che sono molto meglio di quello che sembro", disse nel replicare a chi aveva avanzato dubbi sulle sue reali intenzioni.

Successivamente spuntarono alcune foto audaci sul profilo Instagram del cavaliere ed un post di una ragazza che affermava di essere la fidanzata del personal trainer: "Ha deciso di partecipare al people show di Canale 5 per aiutarmi economicamente". A far precipitare definitivamente la situazione una registrazione audio realizzata in treno da un fan del programma nel corso della quale Cilli ammetteva di non essere interessato alla dama torinese.

L'ex cavaliere attacca Gianni Sperti e rivela: 'Ero stato contattato per corteggiare Giovanna Abate'

Fabrizio Cilli anticipò con un post pubblicato su Facebook l'epilogo della sua avventura a Uomini e Donne: "Qualcuno mi ha registrato ed ha dato tutto a Canale 5. Riprendo la mia vita dopo minacce e offese".

A distanza di un anno, l'ex cavaliere si è scagliato nuovamente contro Gianni Sperti e lo staff del dating show condotto da Maria De Filippi. "Vorrei sapere a questo punto cosa pensano del nuovo corteggiatore di Gemma", ha scritto su un gruppo social dedicato a U&D piazzando una nuova stoccata nei confronti dell'opinionista.

"Manderanno anche al nuovo cavaliere i bambini sul treno per registrare le conversazioni. Giorgio Manetti aveva ragione", ha riferito sarcasticamente rivelando di essere stato costretto ad "andare in terapia" per il danno psicologico subito e che il figlio dodicenne veniva preso in giro a scuola. "È rimasto scioccato per le parole che il signor Gianni Sperti ha utilizzato nei miei confronti ma presto ci rivedremo nelle sedi opportune".

A margine del suo sfogo social, Cilli ha riferito di essere stato contattato dalla redazione per corteggiare Giovanne Abate: "Ma poi non mi hanno fatto sapere più nulla".