Antena 3 ha rivelato la data in cui andrà in onda il gran finale de Il Segreto. La puntata verrà trasmessa in Spagna mercoledì 20 maggio mentre in Italia ci vorranno ancora dei mesi prima di assistere alle vicende dell'ultimo capitolo. Secondo le anticipazioni rilasciate dall'emittente, l'epilogo della fortunata soap ideata da Aurora Guerra sarà caratterizzato da diversi colpi di scena. L'ultima puntata - in Spagna la numero 2325 - chiuderà alcune storyline della soap e tra queste si darà molto spazio al triangolo amoroso formato da Adolfo De Los Visos e dalle sorelle Marta e Rosa Solozabal. Dopo la morte di Ramòn, ucciso da Begoña per aver picchiato la figlia Marta, Rosa penserà di far ricadere la colpa dell'omicidio sul marito Adolfo che non ha mai provato nulla per lei perché da sempre innamorato della sorella.

Proprio quando il capitano Huertas sarà sul punto di arrestare il giovane Solozabal, la testimonianza di Ignacio lo scagionerà. Nel frattempo la marchesa Isabel scoprirà che non è Ignacio l'assassino di suo marito.

Anticipazioni spagnole puntata finale de Il Segreto: Rosa e la madre Begoña rinchiuse in un sanatorio

Nell'ultima puntata de Il Segreto, in onda in Spagna il 20 maggio, Rosa (Sara Sanz) mediterà contro il marito Adolfo (Adrian Pedraja) che ha sempre amato la sorella Marta (Laura Minguell). Su suggerimento della madre Begoña (Blanca Oteyza), l'assassina di Ramòn (Pablo Gomez-Pando), la giovane nasconderà nella giacca del consorte il fermacarte usato per uccidere il marito di Marta. Quando l'arma del delitto arriverà nelle mani della Guardia Civìl il capitano Huertas (Carles Sanjaine) deciderà di arrestare Adolfo.

Fortunatamente, Ignacio (Manuel Regueiro) testimonierà in suo favore e il giovane verrà scagionato. Le anticipazioni rivelano inoltre che, in seguito alla vicenda, il Solozabal deciderà di mandare la figlia Rosa in un sanatorio austriaco insieme alla moglie Begoña che ha mostrato segni di evidente insanità mentale.

La ragazza non reagirà bene alla decisione del padre e arriverà a minacciare con un coltello la sorella minore Carolina (Berta Castañè), ma l'intervento della madre scongiurerà il peggio.

Il finale de Il Segreto il 20 maggio, anticipazioni spagnole: probabile lieto fine per Pablo e Carolina, sempre più vicini Isabel e Ignacio

Il finale de Il Segreto, secondo le anticipazioni spagnole, non promette un lieto fine per tutti i personaggi. Dai pochi spoiler rilasciati, sembra sia probabile la ritrovata serenità della coppia formata da Pablo (Adrian Exposito) e Carolina che programmerà di sposarsi. Tuttavia, il giovane rimarrà coinvolto nell'esplosione che distruggerà la fabbrica dei Solozabal e ancora non si conoscono quali saranno le sorti del personaggio. Nel frattempo, Isabel (Silvia Marsò) verrà a conoscenza dei crimini commessi da Jean Pierre (Virgil Henry-Mathet). La marchesa scoprirà infatti che l'amante ha assassinato sia Iñigo (Toni Salgado), sia il suo primo marito, Simon Castro, facendo passare Ignacio come responsabile della morte di quest'ultimo.

La donna cercherà di chiarire con Solozàbal ma quest'ultimo si prenderà del tempo per decidere se frequentare o meno la marchesa.

Nel finale de Il Segreto Donna Francisca a capo della setta degli Arcangeli

Nessuna notizia positiva all'orizzonte per Emilia Ulloa (Sandra Cervera). Le anticipazioni sul finale de Il Segreto svelano la verità sul ritorno della donna a Puente Viejo. La figlia di Raimundo (Ramon Ibarra) rivelerà alla nuora Marcela di essere gravemente malata e di aver lasciato Cuba per non far soffrire i suoi familiari. Nell'ultima puntata della soap si scoprirà infine che Donna Francisca (Maria Bouzas) comanda la setta antirepubblicana degli Arcangeli. La dark lady di Puente Viejo ordinerà di liberarsi di Don Filiberto (Andres Suarez) e di incendiare la chiesa del paese.