Le vicende ambientate a Puente Viejo continuano a tenere alta l'attenzione dei fan italiani, grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Gli spoiler spagnoli de Il Segreto, in programma nei prossimi giorni su Canale 5, svelano che Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) tornerà più volte nel borgo con l'intenzione di trovare Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Alla fine, il vecchio locandiere si imbatterà nella marchesa Isabel (Silvia Marsò), tanto da capire che gli nasconde qualcosa sul conto della sua adorata moglie.

Il Segreto: Raimundo alla disperata ricerca di Francisca

Le anticipazioni dello sceneggiato iberico, raccontano che la marchesa deciderà di dare ospitalità a Francisca in una zona segreta della tenuta de La Habana.

Poi, la donna farà da prestanome per l'acquisto di tutti i territori un tempo dati alle fiamme dal diabolico Fernando Mesia (Carlos Serrano), morto alla fine dell'undicesima stagione. Non contenta, Isabel obbligherà la domestica Antonita (Lucia Caraballo) a tenere la bocca cucita sulla presenza della Montenegro in casa loro. Ma ecco, che la domestica comincerà ad assumere uno strano atteggiamento, quando troverà Raimundo durante una passeggiata per raccogliere i fiori, che tanto piacevano alla matrona. Per questo motivo, il vecchio locandiere comincerà a fare delle indagini personali, sopratutto quando apprenderà che Antonita non è altro che la serva di Isabel, nonché la vedova di Simon Castro, il cugino di Salvador ovvero il primo consorte della Montenegro.

L'Ulloa capisce che Isabel non sta raccontando la verità sulla Montenegro

Dalle trame de Il Segreto, si evince che Raimundo non crederà che siano tutte coincidenze, tanto da precipitarsi a La Habana senza preavviso per chiederle delle spiegazioni alla marchesa. Anche in questa circostanza, Isabel sottolineerà di non aver avuto legami con Francisca né tanto meno di averla nascosta in casa sua.

Ma ecco, che Mauricio (Mario Zorrilla) racconterà all'Ulloa dell'acquisto di tutti i territori, che un tempo erano della Montenegro da parte della madre di Tomas, compresa la Casona, ora residenza di Ignacio (Manuel Regueiro). L'anziano, sentite queste parole, si precipiterà nuovamente a La Habana, dove tenterà di mettere la padrona di casa con le spalle al muro.

Un atteggiamento, che non piacerà affatto alla signora, la quale non ci penserà due volte a sbatterlo fuori di casa, dicendogli di non dover giustificare ogni sua mossa. Infine, il marito della matrona si convincerà che Isabel non stia raccontando tutta la verità sulla presenza di sua moglie a Puente Viejo. Il nonno di Matias riuscirà a ritrovare l'amata? In attesa di conoscere nuovi sviluppi, si ricorda che la soap opera torna lunedì 25 maggio dalle ore 16:20 su Canale 5.