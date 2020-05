Nelle ultime ore, l’ex corteggiatore di Uomini e donne, Mario Serpa, sta molto facendo discutere sui social. Proprio questa mattina, infatti, il ragazzo ha pubblicato un video da molti ritenuto eccessivo e volgare. In poche ore è scoppiata una polemica su tutti i social. I fan del modello si sono divisi, tuttavia la maggioranza ha finito per condannarlo. Addirittura, su Twitter, è nato un hashtag dedicato a questo episodio, #MarioSerpaisoverparty, che, in pochi minuti, è diventato subito virale. Nel video, Mario, probabilmente appena sveglio, è steso sul lettino, con un pantaloncino. Tutto a un tratto, il modello si infila la mano nei pantaloncini lasciando ammirare il tatuaggio del segno zodiacale del toro appena sopra i peli pubici.

Serpa, come didascalia, ha semplicemente scritto AM. Una follower, in disaccordo con il video in questione, ha consigliato al giovane di "farsi aiutare".

Mario Serpa attaccato sui social

Mario Serpa, che da molti anni vive a lavora a New York, appena pubblicato il video, è finito sotto attacco. Numerosi, sono stati i commenti al veleno. "Io mi vergognerei fossi in te visto che ti seguono anche ragazze e ragazzi giovani. Usiamo sempre la testa", ha scritto un utente sul social del ragazzo. Sono numerose le persone che lo attaccano in quanto vedono, dietro questo gesto, un tentativo di accaparrarsi follower e la conseguente visibilità. C’è anche chi scrive: "Che schifo". Le ipotesi in queste ore si susseguono più che mai.

Addirittura, c’è anche chi pensa che il ragazzo sia stato vittima di un attacco di hacker che hanno pubblicato, sul suo profilo, questo video intimo e privato, solamente per fargli un torto. Pochi sono stati i commenti di difesa. Era inevitabile che, tutti questi commenti negativi, avrebbero determinato delle conseguenze.

Dopo la pubblicazione del breve firmato, infatti, il modello, che vanta più di 650.000 followers, ha iniziato a perdere molti seguaci.

Una fan: ‘Fatti aiutare da qualcuno’

Mario Serpa, come i tanti spettatori della trasmissione ricorderanno, ha partecipato a Uomini e Donne qualche anno fa, in veste di corteggiatore di Claudio Sona.

Tra i due, è subito nata una bella storia d’amore che, però, dopo pochi mesi si è conclusa. Di Mario si erano perse le tracce, dopo che, per molti mesi, era stato al centro del Gossip, per presunti tradimenti. Con questo video si è tornato a parlare nuovamente di lui. Mario ha ricevuto numerosi commenti di critica, tra cui questo che segnaliamo di seguito: ‘Ciao Mario, ascolta una che ti ha voluta bene in passato; fatti aiutare da qualcuno. A volte si deve toccare il fondo per poi risalire...’. Al momento, Mario pare non aver ancora risposto a nessuno degli attacchi ricevuti. Con molta probabilità, nelle prossime ore, potrebbe fare qualche post o storia sui suoi social, per spiegare quanto accaduto.