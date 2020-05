Tina Cipollari al vetriolo: la vulcanica opinionista di Uomini e donne si è scagliata contro la sua acerrima 'nemica' Gemma Galgani. Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, a cui ha concesso un'intervista, Tina ha confermato con parole molto dure la sua idea sulla dama torinese che a suo vedere non si rende conto della sua età anagrafica. Inoltre, la formula del dating show che prevede la conoscenza di corteggiatori misteriosi attraverso la chat ha messo in evidenza alcuni comportamenti che la Cipollari non approva.

Tina Cipollari senza freni su Gemma: 'Mummia ridicola'

Se Tina ha cambiato idea sulla tronista Giovanna Abate trovandola capricciosa ma comunque una persona vera, l'opinione che la Cipollari ha su Gemma Galgani resta sempre la stessa, anzi se possibile è peggiorata. 'Quel rottame di donna con queste chat mi ha fatto diventare ancora più spietata', ha detto l'opinionista di Uomini e Donne parlando della dama del trono over in termini tutt'altro che lusinghieri. Gemma si riferisce anche al fatto che Gemma ha accettato di essere corteggiata da ragazzi molto giovani e questo non le va proprio giù.

'È una mummia ridicola', ha rincarato la dose la Cipollari che non ha mai nascosto la sua avversità nei confronti della torinese che però noncurante delle critiche pare non voler ascoltare ragione ed andare dritta per la sua strada. Molteplici sono i fattori che Tina non sopporta di Gemma, in particolare l'ex moglie di Kikò Nalli non riesce ad accettare che una donna di 70 anni possa piangere per ogni avvenimento.

Tina ha criticato aspramente che perfino delle parole carine scritte in chat da uomini sconosciuti possano aver generato le lacrime nella dama.

La Cipollari non approva i corteggiatori della dama

'Una donna anche se non più ragazzina può amare senza pretendere di fare la showgirl ventenne', ha proseguito Tina nel suo attacco a Gemma. Inoltre, pare che anche i corteggiatori della Galgani non vadano a genio alla Cipollari.

'Uno peggio dell'altro! Sono uomini che pensano di arrivare con lei al dunque in fretta', ha affermato la bionda opinionista dimostrando ancora una volta, qualora ancora non fosse chiaro, che le liti in studio con Gemma sono la pura e semplice verità.

Se Gemma è intenzionata a proseguire nella ricerca del vero amore, Tina non ha intenzione di lasciar correre: piuttosto la Cipollari è pronta a porre l'accento su ogni parola o gesto che arriverà dalla dama per criticarla. Dal 4 maggio, i protagonisti di Uomini e Donne con le dovute precauzioni sono tornati in studio: adesso per Gemma e Tina si apre un nuovo capitolo e le battaglie non mancheranno a giudicare dalle premesse.