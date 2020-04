Dovrebbero mancare poco più di due settimane al debutto su Canale 5 di Amici Speciali, la nuova versione del talent-show di Maria De Filippi. A comporre il cast di quest'inedito programma, saranno sia quattro misteriosi giurati che alcuni dei professori della commissione, che avranno il compito di commentare e votare le performance dei 12 artisti in gara.

Le novità di Amici Speciali: i professori presenti in parte

Ancora non c'è una data certa per la messa in onda della prima puntata di Amici Speciali, ma sono già tante le informazioni che sono trapelate sul cast e su come si svolgerà la gara.

Dopo aver ufficializzato i 12 talenti che hanno accettato di mettersi in gioco nel programma che è nato per sostenere la Protezione Civile in questo periodo così delicato, gli addetti ai lavori hanno cominciato a snocciolare indiscrezioni sugli altri personaggi che animeranno il format.

Maria De Filippi, intervistata di recente da Vanity Fair, ha fatto sapere che il talent-show ha lo scopo di fare compagnia alla gente a casa e allo stesso tempo dare una mano a chi ha bisogno, tant'è che il il titolo aggiornato è "Amici Speciali, con Tim per aiutare l'Italia".

La conduttrice ha anche confermato che a commentare e votare le esibizioni dei ragazzi, saranno anche i professori: se Alessandra Celentano è confermata nella commissione, nonostante le numerose liti con la padrona di casa, un'altra insegnante di danza non apparirà in video a metà maggio.

"Veronica Peparini non ci sarà perché ha altri impegni", ha fatto sapere la presentatrice prima di puntualizzare che nessuno dei docenti è stato mai cacciato dal suo programma, al massimo hanno deciso di andare via da soli.

Sondaggio social per la giuria di Amici Speciali

Un'altra piccola anticipazione che è stata data sulla nuova versione di Amici, è quella riguardante la giuria che sarà chiamata a decidere chi è il migliore tra i talenti in gara.

Con un post che è apparso sui profili social ufficiali del talent-show, i fan sono stati informati della presenza nel cast di ben 4 giurati al momento misteriosi: "Il primo indizio per indovinarli è che sono due uomini e due donne".

Gli addetti ai lavori non si sono sbilanciati più di tanto, anzi hanno chiesto agli spettatori di dire la loro su chi potrebbero essere i componenti di questa nuova giuria.

In realtà, non molti giorni fa, Vanessa Incontrada ha usato i suoi account social per far sapere che avrebbe preso parte anche alle puntate di Amici in onda a maggio, perciò è abbastanza scontato inserirla nella lista dei "papabili".

Il cast di Amici Speciali

Se le identità dei giudici sono ancora tutte da scoprire, quelle dei concorrenti di Amici Speciali sono state rese note nei giorni scorsi con il promo che sta andando in onda sulle reti Mediaset.

A partecipare a questa nuova formula del talent-show, dunque, saranno: il tenore Alberto Urso, Stash dei The Kolors, la cantautrice Giordana Angi, il rapper Random, la vincitrice della 19esima edizione Gaia Gozzi, il cantante Irama, Michele Bravi da XFactor e i ballerini Alessio Gaudino, Gabriele Esposito, Javier Rojas, Andreas Muller e Umberto Gaudino.

Tra i ragazzi che hanno accettato questa sfida televisiva, ci sono molti trionfatori di Amici e altri che si sono distinti nella propria categoria di appartenenza facendo una bella carriera dopo la fine della scuola.

Tra coloro che sono stati estromessi dal cast per ragioni di sicurezza (legate all'emergenza sanitaria in corso, che limita gli spostamenti), ci sono i danzatori Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taveria, ma anche il cantante Riki che ha puntualizzato che è stato lui a dire no al ritorno nel programma.