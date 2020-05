Dopo aver preso parte alla quarta edizione consecutiva del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, la coppia di ex gieffini formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questo per via del trasferimento di Paolo nella terra d'origine di Clizia. I due stanno ora recuperando il tempo perso per via della distanza tra loro subita alle battute finali del GF Vip 4 - quando Paolo ha giocato da finalista e in assenza di Clizia nel reality - e per molti giorni dopo il gioco, in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite in Italia per fronteggiare la pandemia di Coronavirus.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si riuniscono in Sicilia

Reduce dal secondo piazzamento conseguito nell'ordine d'arrivo dei finalisti del Gf vip 4, Paolo Ciavarro ha raggiunto negli ultimi giorni la sua nuova fiamma, Clizia Incorvaia, in Sicilia. I due, tuttavia, sono giunti alla decisione di non convivere sotto lo stesso tetto, almeno per il momento. Così come ha rivelato la fashion blogger in un'intervista concessa a "Non succederà più", programma condotto da Giada Di Miceli e in onda su Radio Radio, il padre di quest'ultima ha offerto a Paolo la possibilità di vivere in uno degli appartamenti di sua proprietà e il motivo è emerso proprio nel corso dell'intervento dell'ex gieffina in questione.

Al momento, Clizia preferisce rimandare a data da destinarsi l'incontro tra il suo attuale compagno e la sua bambina avuta dal matrimonio con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, Nina.

Il sogno d'amore dell'ex gieffina

Anche se la piccola Nina non ha ancora avuto la possibilità di fare la conoscenza dell'ex gieffino, la madre di quest'ultimo, Eleonora Giorgi, ha avuto modo di conoscerla - seppur virtualmente - attraverso delle videodirette di reunion registrate tra le famiglie Ciavarro e Incorvaia di recente, in rete.

Incalzata dalle domande del format radiofonico, Clizia Incorvaia non ha poi nascosto che spera che il suo amore con Paolo possa rivelarsi eterno. "Ci raccontiamo tutto, del presente e del passato. Senza alcuna paura di essere giudicato dall'altro", ha aggiunto.

Clizia cena con Paolo e conquista il web

Riattivatasi sul suo profilo Instagram, Clizia Incorvaia ha condiviso nelle ultime ore con il web un video in cui lei appare immortalata davanti ad una tavola imbandita nei pressi della Scala dei Turchi White Wall in spiaggia e Paolo Ciavarro le sussurra un complimento allusivo ai preparativi della loro cena: "Amore, guarda che meraviglia!", esclama l'ex gieffino nel filmato in questione. E in risposta alle parole di lui, emergono poi quelle di Clizia riportate nella descrizione del suo video: "Ma come non era un complimento per me?".

Sotto il post della blogger, non sono mancati i commenti del web. Tra cui emergono i seguenti, destinati dagli utenti alla neo coppia di ex gieffini: "Mi sento male"; "Voi siete pazzi".

E ancora: "Wow! Che spettacolo sentire la parola 'amore'. Cli, siete la favola! Bellissimi"; "Ma la bellezza?!?".