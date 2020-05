Non c'è pace per Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: i dubbi sul reale interesse del giovane Sirius verso la dama del trono over sono stati ulteriormente avvalorati dalle affermazioni dell'ex gieffino Biagio D'Anelli, che su Instagram ha dichiarato: "Nicola (Sirius) è felicemente fidanzato".

Biagio D'Anelli su Instagram: 'Non è giusto prendere in giro la gente'

Stando alle affermazioni pronunciate da Biagio D'Anelli, opinionista nei salotti della tv, Nicola Vivarelli starebbe corteggiando Gemma Galgani solo per visibilità. Le sue parole su Instagram sono state molto chiare: "Non è giusto prendere in giro la gente, ma soprattutto la redazione di Uomini e donne.

Nicola (Sirius) è felicemente fidanzato". Inoltre D'Anelli ha rincarato la dose sostenendo che di questa situazione sarebbero a conoscenza sia la mamma di Sirius, che la presunta fidanzata, che avrebbero appoggiato la voglia e il tentativo di diventare famoso del ragazzo.

Vivarelli già precedentemente accusato

In realtà questa non è la prima volta che a Sirius vengono mosse accuse di questo genere, in particolare quella di sfruttare Gemma e il programma solo per notorietà. Sul profilo dell'influencer Deianira Marzano, tempo fa, era apparso un commento di un presunto collega di Nicola, un lavoratore della compagnia Carnival Crociere che aveva affermato la non sincerità del 26enne corteggiatore della Galgani: "Lavoro per le navi della Carnival Crociere, volevo dire che lo spasimante di Gemma si trova in tv per visione televisiva e d’accordo con la sua ragazza e la sua mamma".

Il commento aveva attirato l'attenzione di Deianira, che aveva poi criticato l'atteggiamento del cavaliere del trono over.

Nicola Vivarelli non sarebbe il primo a cercare visibilità in questo modo

In tutti questi anni di messa in onda della trasmissione sono stati molti i personaggi che hanno cercato d'ingannare la redazione di Uomini e Donne solo ed esclusivamente per tentare la strada della notorietà.

Tuttavia, nonostante nessuno creda davvero al reale suo interesse per Gemma, Sirius continua con il suo corteggiamento serrato, dichiarandosi più volte coinvolto da Gemma, al punto tale da rifiutare nuove conoscenze, tra cui quella con Valentina Autiero. Uomini e Donne terminerà il 9 giugno e solo da quel momento si potrà capire se la storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli proseguirà anche fuori dal programma.