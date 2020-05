Ieri 20 maggio è stata trasmessa una nuova puntata di Uomini e donne. La puntata non è stata per niente positiva per Pamela Barretta per due motivi: il primo è stata l'assenza del suo cavaliere Enzo Capo, che non si è presentato al Trono Over; il secondo è che è stata richiamata dalla redazione del Trono Over per il suo vestito, ritenuto non idoneo.

Difficile puntata quella del 20 maggio per Pamela Barretta a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 20 maggio 2020 per la dama è da dimenticare per diversi motivi: il primo è che il suo cavaliere, Enzo Capo, con il quale avrebbe dovuto avere un confronto, non si è presentato al Trono Over facendole capire, in modo definitivo, che la loro relazione potrebbe essere finita.

Con questa sua assenza Enzo Capo sembra aver mostrato la sua volontà di evitare il confronto con Pamela Barretta, considerandola, ormai, la sua ex. La redazione di Uomini e Donne ha provato anche a contattarlo per telefono, ma non c'è stato niente da fare.

Pamela Barretta è stata richiamata per il suo vestito

Dopo questa prima delusione, la dama ha dovuto subire anche un richiamo da parte della redazione del programma, a causa del vestito che indossava. Infatti, mentre andava verso Sirius per ballare, Nicola Vivarelli, pensando che i microfoni fossero spenti, l'ha richiamata.

Maria De Filippi ha dovuto spiegare al pubblico cosa era accaduto: il motivo del richiamo è stato che il vestito era piegato un po' troppo e avrebbe potuto generare conseguenze imbarazzanti durante la registrazione.

Di conseguenza le è stato consigliato di abbassarlo.

Non si vuole attribuire nessuno scopo malizioso da parte di Pamela Barretta: forse in quel momento era distratta e sconvolta, a causa della situazione che si era venuta a creare con Enzo Capo.

Tutta la delusione di Pamela Barretta

La delusione di Pamela Barretta, dovuta al fatto che Enzo Capo non si sia presentato al Trono Over, è grande.

La dama aveva la sensazione che qualcosa tra loro si potesse recuperare, anche se i fan non pensano che sia tutto perso.

Chi segue la trasmissione e conosce i personaggi non pensa che questa situazione tra Pamela Barretta e Enzo Capo sia il capolinea, anzi, ritiene che ci siano ancora molte speranze che la coppia si possa ricomporre.

Come anticipazioni prossime sappiamo che il 26enne Nicola continua a corteggiare Gemma, ma la stessa Gemma sarà impegnata in una nuova esterna con Sirius, con destinazione le giostre. Il commento non può essere che di Tina Cipollari che, come previsto, non sarà molto carina con Gemma, tanto da perdere davvero la pazienza con la dama. Vedremo come finirà.