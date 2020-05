La soap opera "Il Segreto" va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. Mentre in Spagna nei prossimi giorni sarà trasmessa l'ultima puntata, in Italia la programmazione è prevista ancora per diversi mesi.

Secondo le anticipazioni, non mancheranno i colpi di scena nelle puntate che saranno trasmesse da lunedì 18 a sabato 23 maggio. In particolare Marcela chiederà al marito se la starà tradendo con Alicia, ma l'uomo negherà tutto. Inoltre assisteremo al bacio tra Marta e Adolfo, con quest'ultimo che comprenderà di amare lei e non Rosa.

Le trame dal 18 al 20 maggio: Matias nega il tradimento con Alicia

Nella puntata che andrà in onda lunedì 18 maggio, vedremo che Marta risulterà molto contrariata e comunicherà ad Adolfo che non consegnerà più sue lettere a Rosa. Francisca chiederà a Antonita di coglierle dei fiori, che Raimundo un tempo era solito regalarle durante le loro passeggiate.

Nell'episodio di martedì 19 maggio Marcela, nonostante le voci che circolano in paese, non crederà al fatto che Matias la tradirà con Alicia e chiederà spiegazioni al marito. Quest'ultimo negherà tutto quanto, ma la donna inizierà a nutrire qualche sospetto. Ramon tornerà a Puente Vejo per comunicare l'esito della rendicontazione annuale. Nel frattempo Raimundo si renderà conto della crisi matrimoniale tra Marcela e Matias e ricorderà al nipote i doveri che avrà da padre di famiglia.

Dolores verrà informata dei pericoli che correrà se proseguirà nella vendita del tabacco senza alcuna licenza, ma incurante delle sanzioni, continuerà in tale attività.

La puntata di mercoledì 20 maggio si aprirà con Don Ignacio che riceverà il via libera da Ramon per tornare a Bilbao, ma questa decisione non renderà felici le sue tre figlie che non avranno alcuna intenzione di lasciare Puente Viejo.

Marta parlerà con Manuela e le dirà quanto successo tra lei e Adolfo e chiederà a quest'ultima di aiutarla per allontanare Rosa dall'uomo. Intanto, a causa all'errore di Onesimo, il capitano Hertas scoprirà il contrabbando di tabacchi. Isabel continuerà a mentire a Francisca, mentre Raimundo sarà sempre più convinto che la Montenegro si sia nascosta da qualche parte.

Anticipazioni tv dal 21 al 23 maggio: Marta e Adolfo si baciano

Secondo le Anticipazioni Tv, giovedì 21 maggio vedremo che Don Ignacio non cederà alle ribellioni delle figlie e ribadirà che dovranno preparare i bagagli per tornare a Bilbao. Matias riceverà dai rivoltosi il compito di trasportare delle armi e il ragazzo per questo motivo, resterà fuori città per qualche giorno. Alicia nel frattempo si recherà alla locanda per chiedere notizie di Matias, ma Marcela non si lascerà intimorire e la caccerà via bruscamente e le intimerà di stare lontano da suo marito.

Nella puntata di venerdì 22 maggio, Rosa supplicherà Marta di consegnare una lettera ad Adolfo e dopo le pressioni ricevute, acconsentirà a questa richiesta.

Marta si recherà dall'uomo e tra i due scapperà un bacio e a questo punto la ragazza sconvolta, andrà da Manuela e le racconterà quanto successo.

Nell'episodio di sabato 23 maggio, Ramon spronerà Don Ignacio affinché presenti una proposta di acquisto per la miniera di Isabel. Infine vedremo che Raimundo e la Marchesa si incontreranno, con quest'ultima che fingerà di non conoscere Francisca.