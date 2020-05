Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva di successo "Vivi e lascia vivere", nella quinta puntata che andrà in onda giovedì 21 maggio alle 21:25 su Rai 1 ci saranno tantissime novità e dei colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel nono e nel decimo episodio, intitolati rispettivamente "La verità" e "La separazione", gli spettatori della fiction con protagonisti Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini avranno modo di assistere alle conseguenze che porterà il ritorno di Renato. Infatti, il marito di Laura seminerà discordia nella famiglia, mentre Toni Romani, imprenditore e socio della Ruggero, verrà accusato di omicidio.

Giada chiederà a Laura di non presenziare alla sua laurea

Come abbiamo avuto modo di vedere nella puntata di ieri sera, giovedì 14 maggio, Renato è tornato a Napoli e l'equilibrio già precario tra i vari protagonisti, si è compromesso ulteriormente. Da un lato ci sarà Laura che cercherà in tutti i modi di recuperare il suo rapporto con i figli, ma ogni tentativo risulterà vano e addirittura la figlia maggiore Giada chiederà alla madre di non presenziare alla sua laurea. Dall'altro ci sarà Toni che comunicherà alla Ruggero di dover sparire nel nulla e poco dopo verrà accusato di omicidio. Quindi la donna dovrà affrontare oltre che i problemi famigliari, anche quelli lavorativi, visto che l'attività di street food sarà in pericolo.

Renato proverà a recuperare il rapporto con i figli

Invece, per quanto riguarda Renato già si era capito dalla prima puntata che fosse vivo, però Laura non aveva calcolato che Giada avesse avuto dubbi sulla morte del padre fin dal primo momento e alla fine, dopo vari indagini, la ragazza ha avuto ragione e ha scoperto la verità.

Poco dopo il suo rientro, l'uomo cercherà di affrontare la moglie e vorrà recuperare il rapporto con Giovanni e Nina.

Successivamente il marito della Ruggero vincerà una grossa somma di denaro al gioco e vorrà usarla per pagare tutti i suoi debiti, ma le cose non andranno come previsto. Intanto, Giovanni si metterà nei guai, in quanto verrà coinvolto in un brutto incidente.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire ulteriori novità sulle vicende di Laura Ruggiero e la sua famiglia. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di rivedere tutti gli episodi in diretta televisiva potrà recuperarli mediante la piattaforma gratuita di Rai Play.

Laura e Toni da giovani sono interpretati dalla figlia della Ricci e dal figlio di Ghini

Intanto, un curiosità del cast è che al suo interno spiccano i nomi di Emma Quartullo e Leonardo Ghini, rispettivamente la figlia dell'attrice fiorentina Elena Sofia Ricci e il figlio dell'attore romano Massimo Ghini. I due giovani attori nella fiction interpretano i personaggi di Laura e Toni da giovani, (i protagonisti della serie interpretati dai genitori) e c'è una somiglianza incredibile con i loro genitori.