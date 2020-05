Dominic Purcell, il Lincoln Burrows di Prison Break, ha pubblicato pochi giorni fa su Instagram un post che potrebbe far sperare i fan riguardo una possibile sesta stagione. Sul suo profilo ufficiale infatti, Dominic Purcell ha ricondiviso un video da una fan page di Prison Break, aggiungendo una didascalia che sembrerebbe fugare ogni dubbio: "Amaury Nolasco is the only one that knows what's going on with #prisonbreak6. Hit him up." ("Amaury Nolasco è l'unico a sapere cosa succederà in #prisonbreak6. Contattatelo")

L'attore, tagga nel post Amaury Nolasco, affermando che lui è l'unico a sapere cosa stia succedendo riguardo la sesta stagione di Prison Break.

Amaury Nolasco, alias Fernando Sucre, commenta il post scrivendo in maiuscolo di non credere alle parole del suo amico. Ormai però la speranza si è accesa nel cuore dei fan.

Prison Break: la trama

La messa in onda di Prison Break risale al 2005 ed è arrivata in Italia un anno dopo. Ha riscosso un notevole successo, e tutt'ora risulta essere fra le serie tv più apprezzate. Lincoln Burrows è stato condannato a morte accusato dell'omicidio di Terrence Steadman, il fratello del Vicepresidente degli Stati Uniti. Suo fratello, Michael Scofield, vuole liberarlo a tutti i costi in quanto crede nella sua innocenza. Michael è un ingegnere edile, il quale escogita un piano brillante per far evadere Lincoln dal carcere e per poterlo salvare dalla sedia elettrica.

L'attuazione del piano ha inizio quando Michael rapina a mano armata una banca per poter essere arrestato ed in seguito incarcerato nello stesso penitenziario dove si trova suo fratello: Fox River. Da qui iniziano le (dis)avventure dei due fratelli che sembreranno non avere mai fine.

Impossibile non affezionarsi al personaggio di Michael Scofield, persona estremamente ingegnosa, ma che mette sempre prima di ogni cosa il benessere e la vita dei suoi cari.

Le vite di Michael e Lincoln si intrecciano inevitabilmente con quella di altri prigionieri di Fox River e l'esistenza di ognuno di loro, cambierà per sempre. Attualmente tutte le stagioni di Prison Break sono disponibili su Netflix.

Prison Break: stagione 6

La quinta stagione di Prison Break è andata in onda nel 2017 ed in seguito molti hanno fantasticato su un possibile seguito, ma queste speranze non avevano avuto alcun fondamento, erano infatti alimentate solamente da voci infondate.

Nel 2018 però la Fox ha annunciato che ci sarebbe stata un'altra stagione per la Serie TV ideata da Paul Scheuring. Ma dal 2018 sono passati ben due anni e nulla sembrava muoversi.

A metà dello scorso mese però, una sorpresa: sul profilo Instagram di Dominic Purcell è comparso un post con una lunga didascalia.

L'attore afferma che ci sarà una sesta stagione per Prison Break e si pronuncia sull'attuale emergenza del Covid-19 ricordando di essere cauti durante questa pandemia e incoraggiando tutti ad ascoltare gli esperti per combattere insieme il virus. Inoltre, aggiunge che in questo momento gli artisti sono chiamati a produrre contenuti e a intrattenere il pubblico più che mai.

Fra le ultime righe afferma che non avrebbe più rilasciato dichiarazioni sul tema di Prison Break 6 fino a tempo debito.

Dunque l'ultimo post pubblicato a riguardo ha mandato in visibilio i fan, nonostante il commento di Amaury Nolasco, da lui taggato, il quale sembra smentire la sua affermazione. Per ora, non ci resta che attendere altre anticipazioni e sperare che la sesta stagione di Prison Break venga rilasciata quanto prima.