Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 a partire dal 1° settembre 2025.

Il daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset subirà delle variazioni dovute al debutto di Dentro la notizia, il nuovo talk show di cronaca e attualità condotto da Gianluigi Nuzzi, in programma dalle ore 17 alle 18:40 circa.

A fare da traino al programma che prenderà il posto di Pomeriggio 5, sarà proprio la serie turca incentrata sulle vicende di Bahar.

Cambia la programmazione de La forza di una donna dal 1° settembre: arriva Dentro la notizia

Dopo aver assicurato ottimi ascolti nello slot orario che va dalle 17:15 alle 18:40 per tutta la stagione estiva, la soap opera dovrà rinunciare a questa fascia oraria per lasciare spazio a Dentro la notizia.

Mediaset ha scelto di lanciare un nuovo titolo per sostituire Pomeriggio 5, il talk show portato al successo da Barbara d'Urso, ufficialmente cancellato dalla programmazione dopo l'ultima deludente stagione condotta da Myrta Merlino.

Il nuovo talk show che mescolerà attualità, cronaca e costume sarà affidato a Gianluigi Nuzzi, già volto di punta della prima serata di Rete 4 con Quarto Grado.

La soap opera La forza di una donna comincia prima dal 1° settembre

I nuovi episodi, infatti, saranno trasmessi proprio prima del talk show Dentro la notizia, per assicurare un buon traino al programma.

La messa in onda, al momento, sarebbe prevista dalle 16 alle 17 circa, con un episodio intero che si ritroverà a sfidare prima le repliche e poi le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, la fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1, la cui messa in onda in prima visione assoluta riprenderà da lunedì 8 settembre alle 16.

Bahar si salva grazie all'intervento e al gesto di Sirin nei prossimi episodi

Intanto le anticipazioni dei nuovi episodi de La forza di una donna rivelano che per Bahar arriverà il momento di sottoporsi al fatidico intervento per la donazione del midollo osseo.

Sarà la sorellastra Sirin a salvarle la vita: un gesto che Bahar apprezzerà moltissimo e per il quale si ritroverà a essere riconoscente per sempre nei confronti della donna, malgrado tutte le cattiverie che ha subito in precedenza.

Grazie a questo intervento, Bahar tornerà alla sua vita di sempre e potrà recuperare tutto il tempo perso assieme ai suoi due amati bambini e proverà a riallacciare i rapporto con il marito Sarp.