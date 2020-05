Mentre sulle reti Mediaset sta andando in onda il promo che anticipa l'inizio dei casting per Temptation Island, sul web si rincorrono le voci sullo stratagemma che gli addetti ai lavori starebbero pensando per permettere al reality di essere trasmesso regolarmente quest'estate. Pare che Maria De Filippi intenda mettere in quarantena tutto il cast della prossima edizione del format prima dell'inizio delle riprese, il tutto per scongiurare il contagio da Covid-19 tra le coppie, i tentatori e i membri della redazione.

Il ritorno di Temptation Island sarebbe confermato

L'intenzione di Mediaset sembra essere chiara: con l'inizio della "Fase 2", la maggior parte dei programmi in palinsesto stanno provando ad andare regolarmente in onda, ovviamente rispettando le regole di distanziamento social vigenti in Italia in questo periodo.

Uno dei format che sarebbe prossimo al ritorno in Tv, è Temptation Island: le edizioni Nip e Vip del reality di Canale 5, infatti, sono state confermate dalla rete tempo fa, prima che scoppiasse l'emergenza sanitaria nel nostro Paese.

Stando a quello che si vocifera in rete negli ultimi giorni, però, sembra che questa trasmissione non sia affatto a rischio: gli addetti ai lavori, infatti, starebbero pensando un meccanismo che possa permettere allo show di andare in onda nella sua formula classica, cioè senza che tra i protagonisti ci sia distanziamento sociale o l'obbligo della mascherina da indossare.

La teoria di Maria De Filippi su Temptation Island

Per far sì che la nuova edizione di Temptation Island faccia compagnia ai telespettatori anche in periodo così delicato ma soprattutto mantenendo il suo meccanismo classico, si dice che Maria De Filippi stia pensando ad una mossa molto efficace che già altri format hanno adottato di recente.

In rete, dunque, in queste ore si legge: "Ci risulta che la conduttrice stia studiando un tecnicismo che anche altri reality hanno usato per evitare beghe legali.

A tutti i fidanzati e tutti i tentatori, verrà imposta una quarantena di 14 giorni in una struttura convenzionata con la produzione".

"Passate le due settimane, il cast è pulito e potrà procedere senza problemi a registrare il programma nei villaggi".

Insomma, stando a quest'indiscrezione, la produzione del format Mediaset starebbe pensando di mettere in isolamento tutti i protagonisti della nuova edizione di T.I per tutto il tempo che serve per dimostrare che non sono affetti da Coronavirus, e quindi non possono contagiare gli altri.

Dopo aver dimostrato ciò, pare che si possa procedere con la regolare registrazione delle puntate nelle quali i single potranno abbracciare le fidanzate e viceversa, senza dover stare un metro lontani oppure indossare le mascherine o i guanti protettivi.

Le ultime dichiarazioni di Maria su Temptation Island

Prima che in rete iniziasse a circolare il rumors sulla prossima edizione di Temptation Island (la cui messa in onda attualmente è prevista tra giugno e luglio), Maria De Filippi ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti in merito.

Interpellata ad un giornalista sul futuro incerto del format sui sentimenti, la presentatrice ha fatto sapere: "Ne stiamo parlando proprio in questi giorni per portarci avanti col cast".

Dopo aver confermato l'inizio dei casting per la scelta sia delle coppie che dei ragazzi/e single, la conduttrice ha precisato che la messa in onda della sua trasmissione non è a rischio perché si può fare anche senza il contatto fisico.

"Quello che fa più arrabbiare i fidanzati, non è tanto il massaggio sulla schiena ma la confidenza che si crea con i corteggiatori. La gelosia nasce proprio da questo".