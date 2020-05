Si accende la polemica tra Cristina Plevani e Salvo Veneziano. Nelle scorse ore, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha criticato in una diretta Instagram la sua ex coinquilina per non avere messo su famiglia, nonostante sia arrivata alle soglie dei 50 anni (compirà 48 anni a giugno).

Per chi non lo sapesse, Salvo e Cristina hanno partecipato alla prima edizione del reality show di Canale 5. Tra i due non ci sono mai stati degli screzi. Addirittura, Cristina – dopo l'espulsione del pizzaiolo dall'ultima edizione del GF Vip – aveva difeso il suo ex coinquilino.

'Mai avuto l'ascia di guerra alzata con Salvo'

Giovedì 21 maggio, Salvo Veneziano è stato protagonista di una diretta Instagram con Marina La Rosa. Il pizzaiolo siciliano senza un valido motivo ha criticato Cristina Plevani: "Come mai a 50 anni non ti sei fatta ancora una famiglia? Un fidanzato lo trovi o non lo trovi?"

Attraverso il suo profilo Instagram, la diretta interessata ha deciso di rispondere. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha dapprima dichiarato che chiarirà la sua posizione in una diretta social di martedì 26 maggio con Marina La Rosa.

Successivamente, la donna ha spiegato come mai si mostra sempre da sola sui social, precisando che quando frequenta un uomo o ha una relazione non trova il bisogno di parlarne con i suoi follower.

Secondo la Plevani, la riservatezza sarebbe uno sei suoi punti di forza: "Mi adorano per la mia discrezione".

Cristina ha poi affermato di non avere mai avuto, prima d'ora, l'ascia di guerra alzata nei confronti di Salvo Veneziano.

Cristina infastidita da Salvo

Lo sfogo dell'ex gieffina è proseguito: "Lui con me ha chiuso.

Non lo nominerò più nella mia vita". Sulla scia di quanto riferito, la diretta interessata ha specificato di non avere mai avuto un particolare rapporto con il suo ex coinquilino: "Non ci siamo mai frequentati nella vita".

Nella parte finale del suo intervento, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha dichiarato di essere al corrente del pensiero che la gente ha su Salvo Venziano.

Dunque, sulla scia di quanto affermato, si è detta sicura che Marina La Rosa abbia fatto parlare il siciliano solamente per intervistare qualcuno.

La Plevani ha anche affermato che tutti ormai hanno imparato i modi con cui si esprime il pizzaiolo. Infine l'ex gieffina ha tagliato corto, dichiarando di affrontare la diretta Instagram con molta leggerezza. Su Salvo Veneziano ha concluso: "Dopo vent'anni il livore e la cattiveria la lascio a lui".