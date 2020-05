Il 26enne Nicola Vivarelli sta facendo molto discutere per la decisione di corteggiare Gemma Galgani, la dama di Uomini e donne Trono Over che ha 44 anni più di lui. Il giovane in queste ultime ore è stato criticato da una pagina Facebook dedicata ai militari.

La fanpage "Militaresemplice", infatti, ha sottolineato che il ragazzo starebbe strumentalizzando la divisa, presentandosi come "ufficiale di Marina", quando in realtà appartiene alla marina mercantile e lavora sulle navi da crociera.

Nicola Vivarelli criticato per aver indossato la divisa

Nicola, quando si è presentato, ha detto che fa parte di un'agenzia per giovani modelli e che è terzo ufficiale della marina mercantile. Siccome è molto legato al suo lavoro, ha deciso di indossare la divisa d'ordinanza quando ha incontrato Gemma.

Le affermazioni e i comportamenti di Vivarelli però non sono piaciuti agli amministratori della pagina Facebook "Militaresemplice", i quali hanno affermato che il giovane toscano avrebbe strumentalizzato il ricorso all'uniforme.

Per questo motivo hanno voluto prendere le distanze dal corteggiatore di Forte dei Marmi.

Nelle battute iniziali della nota postata sul social network, si legge che solitamente i militari evitano di manifestare le proprie opinioni e pensieri, ma stavolta hanno dovuto fare diversamente. A questo punto hanno menzionato Nicola, presentatosi in un primo momento come Sirius per corteggiare una donna più grande di lui, e dicendo di essere "ufficiale della Marina".

Durante il programma qualcuno si è anche chiesto se il giovane facesse parte della prestigiosa accademia navale di Livorno. In realtà, i militari hanno chiarito che il 26enne fa parte della marina mercantile.

'Non sei uno di noi ma ti piacerebbe e si vede'

Sirius è stato protagonista di una clip di presentazione nella quale lo si vede mentre è intento a vestire l'uniforme. Mentre si allaccia i pantaloni, si nota la cintura della marina, quindi indossa la camicia che reca il suo grado da Guardiamarina.

A questo punto, la pagina Facebook ha voluto avvisare il cittadino medio che non ha dimestichezza con il mondo militare, ed è stato rivelato che in realtà il ragazzo è un ufficiale di marina mercantile e lavora sulle navi da crociera. Dunque, stando alle affermazioni di Militaresemplice, Sirius non apparterebbe affatto alla Marina militare.

Gli autori del comunicato temono che, di fronte ad un uomo che si presenta in televisione come militare per "corteggiare una signora di 70 anni", mettendosi a litigare con i presenti, i cittadini possano perdere fiducia nei confronti delle forze armate.

"Non sei uno di noi, ma ti piacerebbe e si vede", si legge sul post.

Infine Vivarelli è stato criticato perché non ha chiarito fin da subito il suo vero ruolo, ed è stato lanciato un appello alla redazione di Uomini e Donne affinché intervenga per fare ulteriore chiarezza.

Nelle ultime ore, la pagina Facebook "Militaresemplice" ha voluto chiarire la portata del suo intervento, sottolineando di non aver mai voluto attaccare nessuno, ma di aver voluto fare una puntualizzazione che non aveva alcuna intenzione di evidenziare "una presunta differenza d'importanza tra Marina militare e Marina mercantile".