La conoscenza tra il 26enne Nicola Vivarelli e la dama torinese Gemma Galgani prosegue a gonfie vele, nonostante la grande differenza di età che suscita ancora critiche e scalpore sui social. La donna non si lascia per nulla scalfire, e va avanti organizzando esterne romantiche e al parco. Nelle scorse ore il ragazzo ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del magazine di Uomini e donne. L'ufficiale ha fatto delle dichiarazioni non proprio entusiasmanti nei confronti di Gemma riguardo la loro conoscenza. Di seguito ecco alcune delle cose che ha dichiarato.

Nicola su Gemma Galgani: 'Non è una donna debole'

Nicola Vivarelli intervistato dal magazine del programma televisivo Uomini e Donne ha iniziato parlando dei continui attacchi che Gemma riceve in studio. A questo proposito ha detto che ogni tanto Gemma si lascia contagiare da forti provocazioni fatte da altre persone. Non è una donna debole, ma è stressata da continui attacchi fuori luogo. Sfogliando le pagine del magazine si legge anche che Nicola ha affermato di non avere nessuna paura, perché al momento non vede alcun pericolo. Non potevano però mancare domande su cosa prova veramente per la Galgani, e su come definirebbe questa loro conoscenza.

Nicola Vivarelli: 'Non posso parlare di amore per Gemma'

Nicola Vivarelli parlando di ciò che prova per Gemma ha dichiarato che solo il tempo potrà far capire loro dove li porterà questa conoscenza. Il 26enne non si è sbilanciato molto, e a differenza della Galgani che appare sempre sicura e già molto presa, ha aggiunto che parlare di amore è prematuro.

L’amore richiede tempo e sacrificio, anche se sono l’uno nei pensieri dell’altra. Chi segue il programma poi avrà certamente visto ciò che è successo con un'altra dama del parterre femminile, Valentina Autieri. La donna non ha negato il fatto di voler conoscere Vivarelli. A questo proposito Nicola è stato molto chiaro, e quando gli hanno chiesto di un possibile corteggiamento ha ribadito quanto già detto più volte in studio.

Il ragazzo ha affermato che assolutamente non corteggerebbe Valentina Autieri. Non corteggerebbe Gemma se gli piacesse una personalità come quella di Valentina ha aggiunto. Dunque, nessuna possibilità per Valentina di fare breccia. Gemna Galgani invece come reagirà leggendo le parole del suo giovane corteggiatore? Non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la trasmissione per scoprire cosa accadrà tra i due, e soprattutto come evolverà quella che al momento è solo una semplice frequentazione.